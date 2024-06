Mara Venier, la triste ammissione: “Non voglio ridurmi così”

La regina incontrastata della domenica italiana. In una recente intervista, Mara Venier ha detto molto circa il suo futuro in televisione

Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate recentemente da Mara Venier al periodico “Nuovo”. Ma sono parole dette con il cuore, che, peraltro, tratteggiano una profondità d’animo di cui la conduttrice veneziana ci aveva già dato ampio sfoggio, ma che ora raggiunge l’acme. Ecco l’amara riflessione della Mara nazionale.

O “zia Mara”, come ama autodefinirsi o farsi chiamare. Parliamo della signora incontrastata della domenica italiana, una delle conduttrici più amate dal pubblico, non solo per la sua lunga militanza in onda, ma anche per la sua capacità di saper affrontare tutti i temi e di saperlo fare con lo stato d’animo giusto: l’allegria e la leggerezza, ma anche la profondità e l’introspezione, unite al tatto.

Dicevamo di una lunga, lunghissima, carriera per Mara Venier. Gli inizi da modella, alla fine degli anni ’70, e poi i primi ruoli di attrice, nei primi anni ’80. Qualche titolo: “Al bar dello sport” (1983), “Kamikazen – Una notte a Milano” (1987) e “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” (1993).

Ma proprio negli anni ’90 nasce il suo ruolo di personaggio televisivo, che consolida nel corso dei decenni successivi. Diventa, quindi, la regina incontrastata della domenica italiana con la conduzione di “Domenica In” (1993-1997, 2001-2003, 2004-2006, 2013-2014 e dal 2018). Ora, però, la nostra Mara forse sta davvero pensando di mettere un punto.

Mara Venier: “Non voglio ridurmi così”

Del resto, negli ultimi anni, abbiamo anche scoperto la sua bellissima realtà familiare. Lei che, negli anni ’80 è stata legata prima all’attore e regista Jerry Calà e poi al musicista Renzo Arbore. Dal 28 giugno 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro. Sui social network la nostra Mara ci mostra spesso scene di vita vera e vissuta, in casa con il marito, ma anche con i nipotini.

E, forse, pesa anche questo nel ragionamento che Mara Venier ha fatto nel corso dell’intervista a “Nuovo”. La conduttrice ha aperto il proprio cuore circa i progetti futuri, lei che il prossimo 20 ottobre compirà 74 anni. La sua è un’analisi triste, ma assai profonda, che tutti noi, che la seguiamo da decenni, non possiamo non notare.

Nel corso dell’intervista a “Nuovo”, infatti, Mara Venier ha annunciato che condurrà ancora per un anno “Domenica In”, la sua creatura. Ma, con ogni probabilità, questo sarà l’ultimo. Mara Venier, poi, deciderà di ritirarsi, dopo decenni davanti alle telecamere. E lo farà quando è all’apice: “Non voglio ritrovarmi in TV col bastone” ha detto. Sarà davvero una decisione definitiva?