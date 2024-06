Scarafaggi in casa, allontanarli è facilissimo: le piante che non possono mancare in casa

Non sai come affrontare gli scarafaggi in casa? Adotta questo metodo e ci potrai riuscire senza problemi: sarà facile.

L’estate è finalmente arrivata, e lo abbiamo visto a pieno con le temperature alte. Ci costringono ad accendere i nostri ventilatori, seguiti da una serie di climatizzatori necessari per stare meglio. Infatti non sarebbe possibile andare avanti con le giornate senza questi elettrodomestici, essenziali quando si tratta di stare al fresco. Ma c’è anche un altro nemico da non trascurare: gli scarafaggi.

Noi sappiamo che le blatte possono provenire da ambienti molto sporchi, proprio come le fogne per esempio. In alcuni casi sono portatrici di malattie e infezioni pericolose, le quali vengono diffuse con il loro passaggio. Ed è per questo motivo che dovremmo cercare di tenerle lontane da casa. A tal proposito ci sarebbero delle soluzioni molto interessanti, ossia delle piante capaci di mandarle via grazie alle loro proprietà.

Piante ideali contro gli scarafaggi, devi prenderne almeno una: ti salveranno

Ma quali dovrebbero essere in questo caso? Una delle tante è il Crisantemo, un efficace repellente naturale per gli scarafaggi. Deve essere piantata in casa in vasi con acqua. I suoi fiori rilasciano delle sostanze che agiscono come degli insetticidi naturali, utili per tenere lontane le blatte dalla nostra casa. Un’altra pianta interessante è il Rosmarino, che deve essere tenuto vicino alle finestre e cambiato regolarmente. L’effetto è molto simile alla pianta precedente.

Proseguiamo con il Basilico, un’altra pianta di tutto rispetto. Lo conosciamo per i suoi usi in cucina, però ha anche altre funzioni. Una fra queste è quella da repellente naturale, motivo per cui è importante piantarlo d’estate. Deve essere piantato nei luoghi adatti e in cui il Sole non batte troppo forte. Anche la Bionda è una pianta niente male, in quanto le sue foglie secche sono piuttosto particolari.

Difatti basta tenerle in alcune aree specifiche per tenere lontani gli scarafaggi grazie al loro odore. E per concludere vi suggeriamo la Menta, un ingrediente culinario che può fungere da scudo protettivo contro le blatte. Il suo forte aroma risulterà sgradevole all’olfatto degli scarafaggi, che se ne terranno alla larga quando lo percepiranno. Grazie a queste piante non avrete più problemi con le blatte. Una sola fra quelle proposte impedirà loro di entrare in casa e di scorrazzare indisturbate.