Vivi un’estate in barca a vela sarà un’esperienza unica: queste le mete tra cui scegliere

Vuoi vivere un’estate da sogno? Quella di quest’anno sarà sicuramente l’ideale per te: ecco dove puoi fare i tuoi viaggi in barca.

Durante l’estate è importante concedersi una vacanza da sogno, così da stare in pace e non sentirsi stressati. Lavorare per tanto tempo, senza andare da qualche parte dove divertirsi, può diventare un problema con il passare degli anni. E una bella vacanza in barca a vela, per esempio, non è altro che un ottimo modo di consumare le ferie. L’unica cosa che manca è una destinazione interessante da scegliere.

Ce ne sono diverse e spetta a noi decidere quale. Però ne esistono alcune migliori di altre, motivo per cui è importante selezionare quella corretta. In questo modo non solo si visita un bel posto, ma si riesce a fare perfino un bel giro in barca. Vediamo insieme quali sono le mete migliori del momento e che cosa hanno da offrire.

Destinazioni da raggiungere con la barca a vela: sono le migliori che esistano

La prima che ci sentiamo di consigliarvi è Portofino e il golfo del Tigullio. Si tratta di un vecchio borgo di pescatori molto rinomato, ed è anche fra le mete più lussuose in circolazione. Grazie alle case antiche e al porto splendente, il panorama che ne viene fuori è mozzafiato. Con un viaggio in barca a vela, inoltre, è possibile visitare Santa Margherita Ligure e il golfo di Rapallo e Zoagli. Non sarebbe una cattiva idea farci un salto.

Poi troviamo anche l’Arcipelago della Maddalena, situato a nord della Sardegna e poco lontano dalla Corsica. Offre delle acque color smeraldo fra le isole più belle del mondo, nella quale sono presenti tanti luoghi da visitare. Porto Madonna, Cala Corsara e Cala Lunga a Razzoli sono degli esempi. Inoltre è possibile spostarsi fra più zone per osservare tantissimi posti di tutto rispetto, come Caprera o Spargi per esempio.

Anche le Isole Eolie sono molto affascinanti da vedere. L’arcipelago a nord della Sicilia non è altro che una meta gettonata da tante persone, ed è probabilmente fra le più adorate in circolazione. Oltre ad offrire rocce basaltiche o di pomice, per via dell’origine vulcanica del luogo, si possono scrutare molte altre isole in lontananza. E se consideriamo la bellezza della Sicilia in generale, questa destinazione diventa prioritaria per gli amanti dell’arte.