Capelli sempre in ordine senza danni: questa è la ricetta del gel fai-da-te 100% naturale

La cura dei capelli è un aspetto fondamentale della bellezza e del benessere personale. I semi di lino sono un ingrediente facile da reperire e fanno miracoli per la nostra chioma.

Se anche tu hai problemi con l’effetto crespo o capelli naturalmente ricci che proprio non vogliono stare in posa, probabilmente ti serve un piccolo aiuto. Quante volte ti sei trovato a dover scegliere tra decine di prodotti commerciali, spesso costosi, che non hanno risolto il problema?

Non lo diresti mai, eppure la soluzione è super economica e potresti trovarla nella tua dispensa. I semi di lino sono un vero toccasana per i capelli. Sono un ingrediente naturale, efficace, noto per le sue proprietà idratanti e nutritive. Essi sono ricchi di omega-3, vitamine E e B, e minerali. Aiutano a rinforzare la chioma, prevengono la rottura e ne sostengono la crescita. Inoltre, i semi di lino rappresentano un ottimo alleato per coloro che hanno i capelli ricci, poiché definiscono le ciocche ma senza appesantirle. Ma come fare per utilizzarli al meglio e ottenere un gel sano fatto in casa? Scopriamo alcune ricette semplici e vantaggiose.

Gel ai semi di lino fatto in casa: la soluzione che cercavi per domare i tuoi capelli

Preparare il gel base ai semi di lino a casa è semplice e richiede pochi ingredienti. Te ne basteranno solamente 50 grammi da unire a 500 ml di acqua. In maniera opzionale potrai aggiungere un cucchiaino di succo di limone, 5 gocce di olio essenziale o aloe vera.

Dovrai portare tutto a ebollizione a fuoco medio per circa 7-10 minuti; non dimenticare di mescolare spesso per evitare che i semi di lino si attacchino al fondo della pentola. Quando la consistenza sarà diventata gelatinosa, spegni il fornello e lascia raffreddare il composto per circa un’ora. Durante questo periodo il gel si addenserà ulteriormente. A questo punto, usa una calza di nylon in cui versare il gel e filtralo in un contenitore di vetro (per ottenere un risultato ottimale potrebbero volerci diversi tentativi). Il risultato si può conservare in frigo per qualche giorno.

Ecco qualche variante da apportare alla ricetta originale.