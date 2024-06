Kate Middleton, così ha gelato il Trooping The Colour: risposta tagliente alla provocazione

Il Trooping The Colour è stato l’evento in cui Kate Middleton ha “tolto la maschera” spiazzando tutti i presenti

Kate Middleton ha reso felici tutti i suoi fan presentandosi al Trooping the Colour del 15 giugno scorso dopo tre mesi di assenza dalle scene pubbliche. Si era parlato molto di questa eventualità, a tratti con entusiastiche illazioni sulla sua presenza, a tratti al contrario, con supposizioni che toglievano le speranze.

Alla fine dopo mesi di oblio, durante i quali si è detto di tutto e niente su di lei (persino che avesse perso i capelli), la principessa è riapparsa in pubblico all’evento più atteso di Londra, quello che festeggia il compleanno del re. E in tutta la sua grazia e bellezza si è presa tutta la scena, oscurando decisamente il festeggiato.

La reazione di ghiaccio della principessa Kate

Kate Middleton ha voluto preparare i suoi sudditi con un commovente e sincero post sui Instagram, con cui ha annunciato che avrebbe partecipato al Trooping The Colour. Una notizia che ha mandato in fibrillazione tutti i suoi fan che oggi la adorano più che mai.

Oltre all’eleganza che la contraddistingue (il suo abito bianco alla marinara di Jenny Packham è già icona), Kate all’evento ha sfoderato la dolcezza che ancora di più la rende amata dal suo popolo. Le immagini che l’hanno immortalata in queste ultime ore alla parata militare presentano una principessa visibilmente dimagrita ma sempre bella, determinata e fragile allo stesso tempo, ma soprattutto molto vicina ai suoi bambini.

Insomma, una Kate ben diversa da quella descritta nel libro autobiografico del cognato Harry, il quale come molti sanno, tra le sue pagine ha impresso un episodio del Trooping The Colour del 2108, in cui la principessa non brilla di certo per empatia.

Era il primo Trooping the Colour di Meghan, un evento cruciale e molto osservato, essendo lei appena entrata a far parte della Famiglia Reale dopo il sontuoso matrimonio con il principe Harry a Windsor. Tuttavia, un tentativo di battuta scanzonata ha avuto un esito ben diverso da quello sperato.

Secondo quanto rivelato nel controverso libro di memorie del secondogenito di Carlo III, Meghan si trovava in difficoltà quando, durante la parata, ha cercato di rompere il ghiaccio con la principessa Kate. Quest’ultima, in un elegante abito celeste firmato Alexander McQueen e un raffinato cappello di Juliette Botterill, ha chiesto alla neo sposa Meghan cosa ne pensasse del suo primo Trooping the Colour. Meghan, con un sorriso, ha risposto semplicemente: “Colorato”.

Questa risposta, seppur leggera e scherzosa, non ha ricevuto la reazione calorosa che Meghan sperava. Al contrario, come raccontato da Harry nel suo libro, ha creato un gelo palpabile. “Un silenzio sconvolgente minacciava di inghiottirci tutti”, ha scritto il duca, sottolineando il clima teso che si respirava in quel momento.