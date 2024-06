Cani in condominio, chi paga in caso di danni? La legge parla chiaro

Sempre più persone vivono con degli animali, specialmente cani, che girano per il condominio. Che cosa dice la legge se fanno danni?

Vivere senza un animale domestico in casa ormai non va più di moda e si tende di gran lunga molte volte a preferire la compagnia degli amici a quattro zampe anche per combattere la solitudine che spesso attanaglia molte persone. Però, come tutti sanno, gli animali non sono oggetti con cui trastullarsi semplicemente, ma sono esseri viventi che vanno curati senza trascurare nulla e che la stessa legge tutela in modo particolare. Dunque se si vuole convivere con un animale ci sono delle regole da rispettare.

Queste regole però comprendono anche il sociale e soprattutto il caso in cui il cane vive in un condominio. Certo, perché questo animale domestico va portato fuori per fare i suoi bisogni e le passeggiate all’aria aperta di cui il cane ha bisogno anche più volte in una giornata. E questo fatto comporta chiaramente che il pet si trovi molto spesso a sostare o a passare in determinati luoghi del condominio insieme alle altre persone che lo abitano. Ora, in base alla legge, nessuno può impedire a qualcuno di avere un cane e tenerlo in un condominio, a meno che però questo non danneggi l’ambiente.

Cosa dice la legge riguardo ad un cane che danneggia il condominio: chi paga

Il cane che abita in una casa, inevitabilmente abita anche luoghi del condominio anche più volte al giorno. Quindi bisogna prestare particolare attenzione ai danni che l’animale potrebbe causare sia a cose che a persone. Ma anche alla sporcizia, nonché al fastidio che il pet può causare alle altre persone che vivono nel condominio a causa del suo costante, forte e frequente abbaiare.

Importante in questo senso sono le regole che si trovano nel regolamento condominiale approvato all’unanimità, che potrebbe contenere delle limitazioni per quanto riguarda la presenza e la libertà degli animali domestici, anche per una questione di sicurezza. Questi canoni devono essere osservati da tutti. Ma ci siamo mai chiesti cosa succede invece quando il cane danneggia l’ambiente del condominio?

Chi è che deve pagare in questo caso? La responsabilità è sempre di chi detiene l’animale, quindi dei padroni, i quali sono chiamati a rispondere del danneggiamento da un punto di vista economico. Importante ricordare anche che nel caso in cui il cane faccia male a qualcuno, oltre alla responsabilità civile, può scattare anche quella penale.