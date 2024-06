Nebbia in aereo? Nulla di preoccupante: un assistente di volo spiega perché accade

Nebbia nelle cabine dell’aereo: i passeggeri sotto shock, ma c’è una spiegazione scientifica, ed è del tutto naturale

Più fa caldo e più il fenomeno si ripropone: nebbia fitta dentro l’aereo, a cui si aggiunge una sorta di condensa. I passeggeri di diversi voli hanno pubblicato sui social i video in cui l’intera cabina dell’aereo risultava totalmente coperta di nebbia, tanto che riusciva difficile trovare il proprio posto. I video sono diventati subito virali e le persone hanno iniziato a cercare sul web che cosa significasse questa dinamica, preoccupati per le vacanze estive.

In realtà la risposta scientifica ferma subito gli allarmi: non è una nebbia, o un fumo, di cui doversi preoccupare, e in estate sarà sempre più probabile ritrovarsi in una situazione del genere. A spaventare in realtà sono stati i pregressi casi di turbolenze a cielo aperto, ovvero turbolenze sempre più frequenti in cui si trovano coinvolti gli aerei anche quando non ci sono nuvole nel cielo. Questo fenomeno è sempre più frequente e totalmente inaspettato: non è possibile prevederlo.

A volte le turbolenze sono così forti che in aereo diverse persone si feriscono, motivo per cui la tematica sta interessando tutto il mondo. Secondo gli esperti queste turbolenze sono dovute proprio al cambiamento climatico, e saranno un effetto sempre più frequente. Nel caso della nebbia nella cabina, invece, non c’è da preoccuparsi in quanto si tratta di una condizione climatica che si crea per via del raggiungimento del punto di rugiada. Ma vediamo nello specifico cosa succederebbe in cabina.

Nebbia in aereo nessun allarme: le spiegazioni scientifiche sul caso

Qualche settimana fa è diventato virale un video postato su TikTok, che ha immortalato la fitta nebbia che ha trovato a bordo di un volo nazionale degli Stati Uniti. Gli utenti si sono trovati spiazzati e confusi, in cerca della soluzione. La risposta è molto semplice: si tratta di un evento naturale che non deve assolutamente preoccupare. Nelle giornate calde e umide che caratterizzano l’estate, infatti, l’aria fredda creata dal sistema di climatizzazione dell’aereo si mescola con l’aria umida e tiepida dell’esterno, in questo modo si raggiunge il punto di rugiada che porta alla creazione della nebbia.

Ma quanto dura il tutto? Essendo una reazione dovuta alla decompressione dell’aria interna che si condensa creando vapore acqueo, si tratta di una situazione dalla durata di pochi secondi, il tempo che l’aria fredda climatizzata dell’aereo incontri quella calda e umida dell’esterno. A durare molto di più è la condensa che si va a creare sulle superfici. Le goccioline possono rendere scivolose le superfici e quindi è importante fare attenzione per non cadere.