Alessandra Amoroso beccata con il fidanzato Valerio: la rarissima foto scatena il web

Momento magico per Alessandra Amoroso ma sai chi è il suo fidanzato Valerio? Vediamo insieme una rara foto che li ritrae entrambi.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti del momento. La giovane, dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, ha infatti pubblicato alcuni nuovi brani che la stanno portando a girare l’Italia. Tra tour (Fino a qui è previsto a dicembre) e concerti, l’ex allieva di Amici con Big Mama ha lanciato ‘Mezzo rotto‘ mentre con Gigi D’Alessio una nuova versione di ‘Un cuore malato‘ che è contenuta nell’album ‘Fra‘ del cantante.

Ma chi è Alessandra Amoroso? Nata a Galatina nel 1986, sin da piccola viene notata per il suo timbro di voce. Il successo arriva nel 2009 con la partecipazione all’ottava edizione di Amici, talent che la vedrà trionfare. Nel corso della sua carriera, vince undici SEAT Music Awards, due MTV Awards, due Power Hits Estate e due MTV Europe Music Awards, nelle categorie miglior artista dell’Europa meridionale e miglior artista italiana. I suoi singoli sono tra i più ballati e cantati e la giovane è anche una delle artiste che si esibiscono in ‘Una, nessuna e centomila‘ per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.

La vita privata della Amoroso, chi è il suo fidanzato Valerio

Non tutti sanno che Alessandra Amoroso detiene un record che fa parte del Guiness dei primati. Durante una sua ospitata a ‘E poi c’è Cattelan‘ canta ben 19 duetti nell’arco di due minuti conquistando tale riconoscimento. Poco invece si sa della sua vita privata anche se un anno fa è uscita allo scoperto raccontando di avere un nuovo amore. Lui si chiama Valerio Pastore ed è un tecnico del suono di 28 anni.

Nato a Eboli, in provincia di Salerno, il giovane vive a Olevano sul Tusciano. Come spiegato dalla cantante in un’intervista, appena lo ha visto il suo cuore ha iniziato a battere forte: “Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”. Ora il settimanale Diva e Donna ha pubblicato uno scatto che ritrae la coppia mano nella mano mentre passeggiano per le vie di una città.

Prima di lui, la Amoroso era stata legata sentimentalmente a Stefano Settepani, autore televisivo di alcuni programmi di successo come Amici, Tu si que vales e C’è Posta per Te. La loro relazione era durata dal 2015 al 2020. Ora però c’è Valerio nel cuore di Alessandra.