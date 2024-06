Screenshot vietati su WhatsApp, ora non potrai più farli: la novità che cambia tutto

Su WhatsApp sta per arrivare una novità che potrebbe totalmente cambiare gli scenari: gli screenshot saranno vietati.

WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato e famoso al mondo ed è anche per questo motivo che il team di sviluppo dell’applicazione, il quale fa parte della società Meta di Mark Zuckerberg, cerca sempre di più di aggiornare frequentemente il software per permettere a tutti gli utenti di beneficiarne in maniera ottimale. Molti di questi aggiornamenti, però, non fanno piacere agli utenti e uno dei prossimi sicuramente farà parte di questa categoria.

WhatsApp è utilizzato da tantissimi utenti in tutto il mondo e ognuno utilizza l’applicazione come meglio crede, ma tra le abitudini più comuni delle persone che utilizzano il servizio di messaggistica c’è quello di fare gli screenshot: una funzionalità classica presente sui dispositivi da tantissimi anni che permette di fotografare lo schermo e di salvare l’immagine all’interno della galleria. Ben presto questa pratica, però, avrà delle restrizioni che sicuramente non faranno piacere a molte persone.

Screenshot su WhatsApp: ben presto non saranno più consentiti

La funzione degli screenshot o della cattura schermo, come detto, è qualcosa che esiste all’interno dei dispositivi da tantissimi anni, ancor prima dell’avvento dei moderni smartphone: questa funzionalità è nata per permettere agli utenti di immortalare tutto quello che succede sul display e quindi di catturare un particolare momento da salvare all’interno della galleria. Con l’avvento dei social, però, questa funzione è stata utilizzata anche in maniera piuttosto controversa.

Molte persone, infatti, effettuano screenshot di foto e messaggi personali per poi salvare il tutto all’interno della propria galleria e utilizzare queste immagini a proprio piacimento: una pratica che va a ledere la privacy dell’altra persona che ha pubblicato la determinata foto oppure ha mandato un messaggio privato a una persona. Non è finita qui perché poi ci sono ancora tanti utenti che rendono pubbliche delle conversazioni che dovrebbero restare private, proprio attraverso gli screenshot.

Per anni non sono state applicate restrizioni sull’utilizzo degli screenshot e ancora oggi tutti gli utenti possono liberamente fotografare qualsiasi elemento sul proprio schermo e salvarlo all’interno della propria galleria, mandarlo ad altre persone o addirittura pubblicarlo sui social. WhatsApp a quanto pare sembrerebbe essere il primo servizio ad applicare delle restrizioni particolari all’utilizzo della funzione cattura schermo.

Stando a quanto scoperto dal team di beta tester di WhatsApp, uno dei prossimi aggiornamenti dell’applicazione introdurrà una sorta di blocco per gli screenshot: a quanto pare le chat private potranno ancora essere fotografate, ma non sarà più possibile effettuare uno screenshot alla foto profilo degli altri utenti che utilizzano l’applicazione.