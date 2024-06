Anticipazioni Un posto al sole: scelta choc di Alberto, Guido in crisi

Cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole? Alberto prenderà una decisione che stupirà tutti, Guido sarà sempre più in crisi.

Al via una nuova settimana di Un posto al sole, dopo la consueta pausa del weekend tante saranno le novità e i colpi di scena che stupiranno come sempre i telespettatori. Questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini e non solo, le loro vicende sono sempre più intriganti.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito agli episodi che andranno in onda dal 17 al 21 giugno, come sempre su Rai 3 alle 20.50 circa. L’amatissima soap opera in termini di ascolti conquista sempre ottimi risultati, tutti coloro che quotidianamente la seguono sono curiosi di sapere cosa accadrà nelle prossime puntate.

Clara e Sabbiese sono diventati marito e moglie e sono al settimo cielo, però quando scopriranno che Alberto è scappato via con Federico la loro felicità si trasformerà subito in angoscia. Fuori di sé l’avvocato Palladini ha fatto perdere le loro tracce e non sapere dove si trova il figlio getta la Curcio nello sconforto. Intanto Ornella continua a sorvegliare Luca in ospedale, da quando ha scoperto che è malato non riesce a stare tranquilla, il suo insolito comportamento però potrebbe non passare inosservato.

Spoiler Upas: Ornella litiga con Luca, Alberto prende una decisione inaspettata

Nelle prossime puntate dell’amatissima soap opera Niko proverà a convincere il suo socio a tornare lucido e a riportare il figlio a Clara, lui però sarà totalmente fuori controllo. In ospedale scoppierà una discussione tra Luca e Ornella, lei si vedrà obbligata a svelare a Rossella la verità sulla malattia del dottor De Santis.

Dopo ciò che gli ha detto Diana in ospedale Nunzio prenderà davvero in considerazione la possibilità di iniziare con lei una relazione, una scelta che lo allontanerà sempre di più da Rossella. Per Clara saranno momenti terribili, non avere notizie del figlio la angoscerà sempre di più, le anticipazioni rivelano che Alberto prenderà un’inaspettata decisione. Nel frattempo aumenta la tensione tra Roberto e Marina, l’atteggiamento di lui è sempre più ostile e la moglie soffre molto a causa sua.

Dopo aver parlato con la madre Rossella troverà il coraggio di parlare con Niko dei suoi sentimenti, però potrebbe essere troppo tardi. Da un manifesto Mariella vedrà il bacio di Guido e Claudia e per lei sarà una doccia fredda, lui sarà sempre più coinvolto dall’amica, a Michele confesserà di essersi innamorato di lei. Il giorno del test del Dna alcune domande di un giornalista spiazzeranno Roberto, il fatto che qualcuno abbia avvisato la stampa lo stupirà molto. Niko proverà di nuovo a parlare con Jimmy della vacanza che vorrebbe fare con Valeria.