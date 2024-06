Piadifrittata in padella, una bontà leggera e buonissima: ecco come realizzarla in 10 minuti.

Ecco come realizzare una cena buonissima in poco tempo e senza fatica. Il risultato ti stupirà! È perfetta anche se sei a dieta.

Quando arriva il caldo non abbiamo molta voglia di passare tanto tempo davanti ai fornelli o di realizzare chissà quali piatti super elaborati. Vogliamo mangiare bene ma senza troppa fatica. Ecco quindi che ci siamo noi a proporvi una ricetta buonissima.

È qualcosa di diverso dal solito ma che una volta provata difficilmente riuscirete a dirgli di no. Si perché le frittate e le piadine sono buonissime ma immaginatevi un’unione delle due cose. Vi abbiamo incuriosito? Scorri il nostro articolo e prendi nota.

Piadifrittata in padella? Assolutamente si!

La ricetta che vi proponiamo oggi per rimanere in linea mangiando qualcosa di gustoso arriva dal profilo social di Instaram, super seguito, di Giuseppe_healthy che ha ben 2,9 milioni di follower. Le sue ricette sono sempre super veloci ma buonissime.

Ovviamente, quella di oggi non è un’eccezione. Ma come possiamo realizzarla? Noi vi diciamo che è a prova anche di chi è alle prime armi con la cucina. Gli ingredienti sono pochissimi e li abbiamo praticamente in casa. Quindi non ci resta che vedere quali sono.

Ingredienti

2 piadine

3 uova

1 pomodoro

100 g mozzarella

passata di pomodoro condita

Procedimento

Come prima cosa mettiamo la nostra passata di pomodoro a crudo in un piccolo contenitore ed uniamo, olio, sale e pepe. Amalgamiamo per bene. Adesso prendiamo il pomodoro che avremmo in precedenza lavato e lo tagliamo a fette. Adagiamole su di una padella antiaderente. Prendiamo le nostro uova e sbattiamole per bene. Quando sono pronte uniamole in padella. Adesso mettiamo anche la piadina sopra l’uovo che bagneremo per bene. Lasciamola cuocere per qualche momento e giriamola. Uniamo il formaggio e chiudiamo con un’altra piadina. Adesso è il momento di unire la passata di pomodoro ed il resto del nostro formaggio. Facciamo cuocere con il coperchio fino a quando il formaggio non è fuso.

Come avete visto è davvero super semplice realizzare questa ricetta. È buona, golosa e non crea problemi se vogliamo stare attenti alla nostra linea. Possiamo mangiarla sia per pranzo che per cena. In poco tempo avremmo realizzato una cena completa.

Se vogliamo, possiamo accompagnarla con un po’ di insalata ma noi vi diciamo che onestamente non occorre perché è buonissima già così e ci sentiremo sazi. Potete poi anche mettere meno mozzarella, oppure aggiungere qualche foglia di basilico, o magari del peperoncino. Come sempre possiamo modificare leggermente le ricette che vediamo per adattarle ai nostri gusti personali.