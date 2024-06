Con il caldo ritornano le farfalline della pasta: ti mostro come neutralizzarle con rimedi naturali

Il caldo spinge il ritorno delle farfalline della pasta, insetti innocui ma anche infestanti che possono essere allontanati per sempre.

Le tarme del cibo non sono animali pericolosi, non pungono e non hanno alcuna incidenza specifica per quanto concerne la salute. Tuttavia bisogna ammettere che queste, pur non essendo “critiche” sono comunque molto fastidiose. Ciò è dato soprattutto dalla diffusione con cui si propagano molto facilmente.

In alcuni casi si possono apprezzare in misura ridotta, quando ad esempio si lascia una confezione di pasta aperta in dispensa, in altri casi però si diffondono e si iniziano a individuare ovunque, contaminando anche gli altri cibi presenti e quindi rapidamente colpendo tutto ciò che trovano lungo la strada.

Farfalline della pasta, come neutralizzarle con i rimedi naturali

Per capire se in dispensa ci sono farfalline della pasta bisogna controllare tutto ciò che è aperto, in particolare i farinacei. Queste si annidano nella pasta ma non solo quindi bisogna fare uno screening di tutto ciò che è presente. In realtà, talvolta, possono insediarsi anche nei pacchi chiusi e quindi in confezioni mai aperte, questo avviene ad esempio quando le scatole sono di cartone e quindi non chiuse ermeticamente.

In breve tempo si noteranno sulle ante dei mobili. A quel punto bisogna intervenire. Oggi ci sono tanti prodotti in commercio, il problema però è che o sono disgustosi come ad esempio i fogli che si attaccano direttamente alle porte dei pensili per poter “acchiappare” tutti gli insetti lasciandoli incollati sulla superficie, oppure sono di tipo chimico e quindi sicuramente non la soluzione ideale dove c’è il cibo. Senza contare i costi e un problema ricorrente nel tempo e quindi difficile da debellare.

Non resta dunque che fare riferimento alle sostanze naturali che, non avendo problemi di alcun tipo, possono rappresentare la scelta migliore in ogni caso. Quando le farfalline sono presenti basta preparare uno spray a base di acqua e aceto, spruzzarlo ovunque e pulire congiuntamente ogni superficie con questa soluzione. Ciò serve anche ad eliminare ogni odore.

Per prevenire il problema l’unico metodo valido è quello dei contenitori quindi prodotti che siano ermetici, preferibilmente di vetro ma anche di plastica, con un tappo ben serrato. Altra idea valida è quella di sistemare ovunque dei sacchettini con foglie di alloro, sale, bicarbonato. Questi ingredienti da un lato rappresentano un odore sgradevole per gli insetti, dall’altro hanno la capacità di catturare l’umidità dai mobili e quindi di non creare un terreno fertile per la propagazione degli insetti.