Bonus esami e visite mediche: fai in fretta è tutto gratis

Il tanto vituperato welfare italiano fornisce bonus e agevolazioni per le persone malate e in difficoltà economiche. Cosa c’è da sapere

La situazione economica che vive il nostro Paese non è di quelle facili. L’inflazione galoppante che lo ha investito, ormai da tempo, ha eroso e sta erodendo il potere d’acquisto degli italiani. Questo, ovviamente, si ripercuote sull’intera economia. Ma può ripercuotersi anche sulla salute. Per questo, anche per far fronte alle difficoltà, esistono dei bonus che possono aiutare sotto il profilo medico le persone più fragili e in difficoltà.

Spesso, infatti, quando parliamo di crisi economica ci riferiamo in particolare ai consumi. Parliamo del costo di diesel e benzina alle stelle, ma anche delle bollette troppo gonfie. Così come, soprattutto di questi tempi in cui l’estate è alle porte, di aumenti e rincari per ciò che concerne il settore turistico e ricettivo. In una società così consumistica come la nostra, purtroppo, è inevitabile.

Altrettanto spesso, però, sfugge il fatto che le difficoltà economiche degli italiani possono manifestarsi e ripercuotersi anche su tematiche primarie, quali, per esempio, l’alimentazione. O, ancor di più, sulla salute. Non inusuale che, per mancanza di possibilità economiche, alcuni nostri concittadini abbiano rinunciato alle cure mediche. Tutto questo è, evidentemente, inaccettabile. E, allora, è importante sapere che vi sono bonus e agevolazioni per consentire visite mediche ed esami clinici anche ai più sfortunati. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Bonus per esami clinici e visite mediche

Il tanto vituperato welfare italiano pensa, infatti, alle persone più in difficoltà. In particolare, le persone che hanno oltrepassato la soglia dei 65 anni possono accedere a specifiche agevolazioni sanitarie. A regolamentare tutto è l’art. 8 c 16 legge 537/1993. Questa legge, infatti, assegna loro l’esenzione sul pagamento del ticket sanitario per visite mediche, esami di laboratorio e altre prestazioni ambulatoriali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ovviamente, il dato anagrafico non è l’unico da rispettare. Questa esenzione è prevista per le persone il cui reddito familiare non superi i 36.151,98 euro (codice E01). È sufficiente, invece, il dato anagrafico dei 65 anni compiuti per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket in caso di accesso al pronto soccorso con codice bianco.

L’accesso a questi diritti è automatico, poiché l’Agenzia delle Entrate possiede le informazioni di reddito di ciascun cittadino. Toccherà poi al medico curante indicare nella ricetta questa esenzione. Qualora la dicitura non sia presente, il diritto non può essere riconosciuto.