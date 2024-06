Un Posto al Sole anticipazioni: paura per Alberto, la fuga fa allarmare tutti

Il gesto estremo di Alberto fa tremare tutti. L’aver deciso di rubare il piccolo Federico lo sta portando a perdere la testa.

Una delle serie più amate di Rai 3 è di sicuro Un posto al sole. Stiamo parlando di una soap che ci tiene compagnia da diversi anni e che stupisce tutti proprio per i numerosi risvolti a cui i telespettatori assistono. Infatti, nessuno mai avrebbe creduto che Alberto avrebbe preso una decisione simile e che quindi, senza dire niente a Clara ed Eduardo proprio durante il giorno delle loro nozze, ha deciso di portare con sè Federico e far perdere le sue tracce.

Una situazione che ha portato Clara a cadere nello sconforto più totale vivendo così attimi di tensione anche perché non ha idea di dove sia finito Alberto insieme a Federico. Uno sconforto tale al punto da contagiare anche tutti coloro che le stanno vicino. Ed è per questo motivo che in molti sono coloro che stanno cercando di risolvere la questione prima che sia troppo tardi.

Alberto rapisce Federico, ecco cosa potrebbe accadere

Alberto, il quale era convinto più che mai che stesse per perdere Federico, decide di fare un gesto estremo. Infatti, se Clara insieme ad Eduardo fossero entrati nel programma protezione testimoni, l’uomo non avrebbe più avuto la possibilità di rivedere suo figlio.

E così fa quello che molti considerano un gesto a dir poco disperato, decidendo di rapire Federico e fuggire insieme a lui proprio durante il giorno del matrimonio. L’avvocato appare sempre meno lucido al punto che nessuno riesce a capire dove sia finito.

E così Niko cerca di elaborare una strategia per fare in modo che Alberto possa convincersi di riportare Federico a casa. Sembrerebbe però che nemmeno le sue parole riescano a dare l’effetto sperato e che addirittura, preso in preda alla disperazione, potrebbe addirittura decidere di fare un gesto estremo piuttosto che separarsi dal figlio.

Saranno queste delle ore molto difficili per Clara la quale si troverà a vivere in momenti pieni di angoscia in quanto teme per il futuro di Federico. Infatti, in base ad alcune anticipazioni sappiamo che Alberto potrebbe addirittura prendere una decisione a dir poco inaspettata.

Di quali siano queste decisioni ancora non si hanno indizi anche se per scoprirlo non si dovrà fare altro che continuare a restare sintonizzati su Rai 3 e non perdersi nemmeno una puntata di Un posto al sole, serie che va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 20:50.