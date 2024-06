Per una vacanza paradisiaca ma senza stress è qui che devi andare: sono in pochi a conoscere queste mete

Basta valigie piene di stress, la vacanza paradisiaca esiste e lontano dal caos turistico: le mete estive conosciute a pochi.

Siamo giunti al momento di pianificare le vacanze, e chi non l’avesse già fatto, questo è il momento giusto per valutare delle ipotetiche mete. Molte persone amano la tranquillità, ma si trovano – immancabilmente – a dover fare i conti con spiagge affollate, bambini allo sbaraglio e code immense nei ristoranti. Tutto molto stressante, soprattutto se si ha come obiettivo quello di passare del tempo in assoluto relax, lontani da stress e mandrie di persone pronte a disturbare la quiete.

La verità è che a sbagliare siamo noi, o meglio, le mete che scegliamo. Visitare posti paradisiaci è il sogno di molte persone, ma la verità è che la maggior parte di queste si affida ai posti più ‘noti’, dimenticandosi che esistono luoghi meno turistici, ma altrettanto belli da vedere.

Il motivo? nel momento in cui una meta viene ‘scoperta’, la massa si muove in quella direzione, trascurando altri luoghi altrettanto belli e meritevoli di visita. Ma come andare sul sicuro? Indubbiamente con la Grecia. In questo luogo si celano meraviglie terrestri. Oltre a racchiudere una bellezza nel complesso, le isole greche conservano rifugi incantevoli, dove il relax regna da padrone. Pronti a fare le valigie?

I luoghi più suggestivi e meno turistici della Grecia

Al primo posto troviamo lei, Anafi: legata al mito degli Argonauti, è l’ultima isola delle Cicladi, a est di Santorini. Con due ore di traghetto, si raggiunge questo angolo di paradiso, ideale per chi cerca tranquillità e un paesaggio incontaminato. Per poi passare alla romantica Lipsi, non lontana da Patmos: è una delle meno conosciute del Dodecaneso. Qui, il turismo è sostenibile e l’atmosfera è particolarmente romantica. Si tratta di una meta perfetta per lunghe escursioni e momenti di pace assoluta.

Senza dimenticare Itaca, o anche chiamata ‘l’Isola di Ulisse’: famosa per le avventure di Ulisse, Itaca è un’isola rocciosa che offre spiagge mozzafiato e una tranquillità rara. È perfetta per chi ama la storia e la natura, senza le orde di turisti. Discorso simile per Alonissos, un connubio perfetto tra natura e pace. Fa parte delle Sporadi settentrionali, ed è parzialmente disabitata, con i principali insediamenti nella parte meridionale. Un consiglio? La spiaggia di Rousoum e il tranquillo villaggio di Votsi sono imperdibili.

E come non citare Astypalea, chiamata anche ‘Farfalla del Mar Egeo’ per la sua forma, Astypalea è perfetta per chi cerca avventura e contatto con la natura. Poi è il turno di Skopelos, conosciuta per le sue spiagge spettacolari e la rigogliosa vegetazione. Questa località è raggiungibile da Skiathos o Volos, ma la cosa davvero interessante è che le sue spiagge sono tra le più belle del mondo.

Infine, per coloro che cercano il mare più bello e possono tollerare un po’ di turismo, Zante è l’ideale. Chiunque ne avrà sentito parlare per la presenza delle tartarughe marine e spiagge spettacolari. Oltre a questo, Zante offre un mix culturale importante, con la presenza di rovine storiche e il famoso castello dei templari. Questa, seppur non c’entri molto con la filosofia del ‘relax assoluto’ merita di essere vista almeno una volta nella vita.