Scommettiamo che non li hai mai provati: dal tamarindo al rambutan, conosci questi frutti esotici?

Nel mondo esistono davvero tantissimi tipi di frutta ma quelli che ti proponiamo oggi è molto difficile che tu li abbia provati. Scommettiamo?

Nella nostra bella penisola ci sono tante varietà di frutta, da quella dolcissima ed amata da tutti come le fragole, le pesche, il melone. Oppure quella con un gusto un po’ particolare come l’uva o le mele che possono essere, specialmente quelle verdi, anche un po’ aspre.

Noi oggi ti vogliamo far conoscere alcuni tipi di frutta, molto particolari, che arrivano da lontanissimo. Sei pronto a scoprire di quali parliamo? Siamo quasi certi che non hai mai sentito parlare di loro.

Frutti particolari? Ecco i 5 che non conosci

Si fanno spesso classifiche di ogni genere e noi ti vogliamo proporre quella della frutta strana. Sai che una di queste non è possibile portarla neanche in albergo? Si, hai fatto una faccia strana e ti starai chiedendo come mai, nelle prossime righe sarà tutto svelato.

Come prima cosa, però, ti diciamo che i 5 frutti che ti andremo ad elencare arrivano da lontano, anche lontanissimo, dalla nostra penisola. Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo quali sono:

Il tamarindo. Arriva dalle zone tropicali e sud tropicali dell’Africa, Asia meridionale e Sud America. Si vocifera che il suo gusto sia molto simile a quello della Coca-Cola! Il durian. Arriva dall’Indonesia e dalla Malesia. È il frutto con l’odore più disgustoso al mondo, tanto da essere vietato in alcuni alberghi! La sua forma? Molto grande e con un involucro spinato doppio, dentro è abbastanza morbido. Il rambutan. Originario della Malesia ma coltivato, in passato, anche in Thailandia, Indonesia e Filippine. È molto particolare perché sembra spinato con i colori che tendono al rosso esternamente poi dentro è una pallina bianca. star fruit o carambola. La sua provenienza è dal mondo asiatico. Il gusto è leggermente aspro. Ovviamente ha una forma particolare a stella che una volta tagliato lascia senza parole. miritiri. Ancora da più lontano perché parliamo della Foresta amazzonica. La sua forma è piccolina e rossa, quasi un uovo di drago, ma è il frutto che contiene più betacarotene al mondo!

E tu avevi mai sentito parlare di questi frutti in particolare? Ovviamente, noi ti consigliamo, se sei in viaggio questa estate verso questi luoghi lontani di provarli assolutamente. Siamo certi che sarà un’esperienza incredibile e poi è bello provare qualcosa di completamente lontano da noi!