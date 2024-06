Attento a dove navighi: 5 abitudini errate sul web che bisogna correggere subito

Quando si parla di navigazione web ci sono alcune errate abitudini molto diffuse che sarebbe meglio correggere subito.

Ragionando di navigazione sicura sul web spuntano fuori sempre i soliti consigli in realtà poco utili. Per esempio si dice che è meglio evitare di cliccare su link sospetti e su allegati da fonti non attendibili. E poi si suggerisce di non usare password troppo facili e ripetute per tutti i propri account online. Si tratta però di cose risapute e di disposizioni abbastanza vaghe, che non aiutano concretamente l’utente.

Ci sono altri problemi da risolvere. Sono cinque le abitudini comuni, legate a idee sbagliate o a pregiudizi, che sarebbe giusto riconoscere come errate e dunque correggere per non rischiare brutte sorprese sul web. Fondamentalmente, si tratta di evitare di applicare comportamenti superficiali che possono non solo mettere in pericolo la sicurezza dell’utente ma che possono altresì creare problemi alla funzionalità e alle prestazioni dei programmi e dei siti.

La prima abitudine sbagliata riguarda l’evitare di scaricare gli aggiornamenti. In molti interpretano l’update come una pratica inutile, che rischia solo di appesantire la navigazione o di introdurre nuovi possibili bug. Non è così. Mantenere i software di navigazione aggiornati significa poter correggere vulnerabilità e falle nella sicurezza e difendersi meglio da minacce come phishing e malware.

Inoltre, gli aggiornamenti migliorano le funzionalità attive e risolvono i bug presenti, garantendo una navigazione più fluida. Accanto all’ignorare gli aggiornamenti, tra le cattive abitudini da correggere c’è anche quella di non utilizzare una VPN. La VPN può proteggere la privacy online nascondendo l’indirizzo IP e crittografando la tua connessione. Ciò impedisce che l’attività su internet venga monitorata e che i dati di navigazione vengano venduti agli inserzionisti.

Molti non utilizzano le reti private virtuali perché credano che espongano la navigazione a problemi di compatibilità, o più semplicemente perché non sono del tutto consapevoli dei benefici dell’uso di una qualsiasi VPN. C’è anche chi trova la configurazione del sistema come una procedura un po’ complessa.

5 cattive ed errate abitudini da correggere sul web

Anche il non fare il backup dei dati è un’abitudine da correggere. Eseguire regolarmente il backup dei tuoi dati importanti permette in realtà di avere una copia di sicurezza e di poter navigare senza paura di subire attacchi informatici: un backup aggiornato consente di ripristinare i dati senza dover pagare un riscatto agli hacker che rubano dati o compromettono il sistema.

Un’altra idea sbagliata riguarda la navigazione privata nei browser. La navigazione privata non è mai una pratica al 100% vantaggiosa. Innanzitutto non nasconde completamente l’attività online. I siti web, l’ISP e altri collegamenti possono comunque rilevare alcune informazioni. Anche in modalità di navigazione privata, i cookie possono essere utilizzati per tracciare l’utente.

La navigazione privata non fa altro che impedire che i cookie vengano salvati localmente sul dispositivo. Le pagine aperte in anonimo non proteggano contro virus, malware o attacchi di terze parti. Per difendersi dai siti non sicuri è utile anche evitare di comunicare con troppa disinvoltura mail e altri dati. Questi contenuti potrebbero essere condivisi con terze parti senza il consenso dell’utente. Da ciò si alimenta il rischio di subire phishing e di compromettere la propria privacy.