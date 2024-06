Cerchi la fragranza ideale per l’estate? Chiedi alle stelle: il profumo perfetto per ogni segno – ilciriaco.it

Ecco il profumo perfetto per ogni segno zodiacale in vista della stagione estiva. Ti piace cosa hanno scelto le stelle per te?

Con l’inizio dell’estate 2024 in tantissimi sperano che possano esserci il più possibile giornate di sole per concedersi un po’ di relax e staccare dalla vita frenetica di tutti i giorni.

Questo è il periodo in cui non si aspetta altro che andare in vacanza, magari molti hanno già qualche giorno prenotato per i mesi di luglio o agosto e di conseguenza sperano che il fatidico momento possa arrivare il più velocemente possibile.

In questo articolo, però, vi parleremo di profumi e più nel dettaglio vi elencheremo il profumo ideale per ogni segno zodiacale. Siete pronti a scoprire quale profumo è adatto a voi? Non vi resta altro che proseguire con la lettura per poi correre in profumeria ad acquistare quello che Michelle Bell, astrologa e fondatrice dell’app Cosmic Fusion, ha scelto per voi.

Ecco il miglior profumo per ogni segno zodiacale

Partiamo dall’Ariete. Le persone nate sotto questo segno sono caratterizzate da un intensa energia ecco perché il profumo ideale per loro potrebbe essere il Cosmic Power, una fragranza capace di rinvigorire ed energizzare chi lo indossa.

Per quanto riguarda le persone nate sotto il segno del Toro il profumo perfetto è lo Sheep’s Clothing. Si tratta di un profumo caratterizzato da note di Iris terroso, pepe nero e petali di rosa. Per i Gemelli si punta forte su Xtra Milk, un profumo che incoraggia la creatività in grado di abbinarsi anche ad altre fragranze.

Le persone nate sotto il segno del Cancro dovrebbero dare una chance al profumo spray Pacifica. È un profumo caratterizzato da note di gelsomino, vaniglia e brezza d’oceano. Per quanto riguarda invece il Leone, Bell consiglia il Kyile Cosmetic Cosmic, un profumo perfetto per coloro che amano sfoggiare un’abbronzatura da fare invidia nel corso dell’estate.

Per la Vergine il profumo ideale è Maison Margiela Replica, il quale è caratterizzato da fragranze di lavanda e lino. Molto interessante è il profumo accostato ai nati sotto il segno della Bilancia: parliamo del LoveShackFancy Boheme. Si tratta di un profumo che si contraddistingue per la presenza del succo di ribes nero, in estate non c’è veramente scelta migliore.

Per lo Scorpione la scelta è ricade sul Tobacco Vanille, un profumo a base di tabacco, vaniglia e cioccolato fondente. Il profumo Ambery Saffron è la scelta perfetta per le persone nate sotto il segno del Sagittario. Le note di zafferano, gelsomino, prugna ed essenze legnose saranno capaci di conquistarvi sin dal primo spruzzo.

Per il Capricorno la scelta è ricaduta sull’Ambery Saffron, un profumo ricco di aromi al limone, legno di quercia e prugna succosa. Chiudiamo il nostro elenco con il Frida Kahlo per le persone nate sotto il segno dell’Acquario e il Jasmine Balm Botanical Perfum per i Pesci.