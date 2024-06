Vetri rotti e casa sottosopra, furto choc per il famoso cantante: la sua reazione è virale

Sembra cominciata la stagione dei furti in appartamento: dopo Roberto Baggio tocca a un noto cantante italiano: la sua reazione.

Purtroppo l’estate è la stagione in cui moltissime case rimangono disabitate anche per lunghi periodi e i malintenzionati ne approfittano ampiamente. Non stupisce quindi scoprire che già due personaggi noti sono finiti nel mirino dei ladri e che hanno avuto esperienze davvero sgradevoli.

Recentemente Roberto Baggio è stato derubato mentre era in casa con la famiglia, ed è stato anche colpito con il calcio della pistola mentre cercava di reagire ai malviventi. Si è trattato senz’altro di un’esperienza terribile ma per fortuna le cose non vanno sempre così.

Un altro personaggio famoso ha infatti sperimentato la spiacevole sensazione di subire un’effrazione in casa ma, almeno lui, non era presente nell’abitazione quando i ladri si sono introdotti al suo interno. Prendendo la cosa con la dovuta ironia, ha anche raccontato la vicenda con una storia su Instagram che è diventata velocemente virale.

Ermal Meta derubato (e se la prende con i fruttivendoli)

Hanno deciso di entrare nel suo appartamento spaccando il vetro di un balcone ma, se avessero saputo quale sarebbe stato il bottino, probabilmente si sarebbero evitati la fatica. I ladri che si sono introdotti in casa di Ermal Meta hanno potuto rubare soltanto una collanina. E non è mancata l’ironia in un episodio drammatico.

Dopo aver scoperto l’effrazione il cantante ha deciso di prenderli anche in giro, invitandoli a scegliere i loro obiettivi con maggiore cura. “Se cercate oro e contanti non andate in casa di cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!” ha scritto il cantante in una storia che ha rapidamente fatto il giro del web. Merita una menzione anche la scelta della colonna sonora, che è In Questo Mondo di Ladri di Antonello Venditti: i cantautori non terranno contanti in casa ma sulla musica sono sempre on point.

Nato a Fier, in Albania, Ermal Meta ha vissuto a Bari per molto tempo. Oggi non si sa dove vive, ma è diventato padre di Fortuna Marie da pochissimi giorni. La bambina è nata dalla lunga relazione del cantante con Chiara Sturdà e sicuramente i genitori vorrebbero sentirsi al sicuro nel portarla a casa: l’esperienza non dev’essere stata piacevole in un momento così delicato. Per fortuna Ermal ha saputo prendere la cosa con ironia.