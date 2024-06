Ex vippone ritrova l’amore dopo il flirt al GF Vip: l’indiscrezione sull’ex Uomini e Donne

A volte ritornano a riempire le pagine rosa del gossip e questa volta i più curiosi sono rimasti senza parole: chi l’avrebbe detto?

Con l’arrivo dell’estate spuntano le prime indiscrezioni amorose dei Vip. Quella che sta dominando in questo momento nel mondo dei social, riguarda due volti noti del piccolo schermo che hanno già fatto sognare i telespettatori con le rispettive e patinate vere o presunte storie d’amore precedenti.

Basti pensare che lui ha fatto scintille in una passata edizione del Grande Fratello Vip e lei dopo aver cercato l’amore come tronista nel dating show di Maria De Filippi è approdata a sua volta nella casa più spiata d’Italia.

Barù e Sonia amore segreto?

Sappiamo quanto Barù Gaetani abbia fatto parlare di sé in passato per la sua presunta relazione con Jessica Selassié, altra ex gieffina nonché vincitrice dell’edizione numero 6 del celebre reality. Questa volta però la principessa non c’entra nulla.

Lo chef avrebbe trovato l’amore con un’altra ex concorrente del Grande Fratello: Sonia Lorenzini. La notizia è stata svelata da Deianira Marzano, durante un’intervista a Radio Marte condotta da Gabriele Parpiglia. Marzano ha dichiarato: “Si vocifera un flirt tra Sonia Lorenzini e Barù Gaetani, con Sonia che è stata avvistata a casa di Barù in Toscana in questi giorni.” Nonostante i due non abbiano detto parola sulla questione né smentito, il silenzio sembra confermare le voci.

Qualche mese fa, Barù aveva apertamente dichiarato di essere pronto per una relazione seria. Tuttavia, ha lamentato la costante interferenza delle Jerù, le fan accanite della coppia immaginaria formata da lui e Jessica Hailé Selassié, che non accettano l’idea di vederlo con un’altra donna. “Vorrei avere una relazione seria, ma chi mi prenderebbe? Ogni volta che mi vedono con qualcuna, le Jerù invadenti reagiscono male e scrivono cose terribili sia a me che alla ragazza in questione”, ha confessato Barù.

Il comportamento ossessivo di queste fan ha reso difficile per Barù vivere serenamente le sue relazioni. “Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione di mer*a. Basta. Siete ridicoli! Seguitemi pure, ma cambiate nomi a certi account. Sono passati quanti mesi? Basta non se ne può più. Ridicoli”, ha aggiunto. La situazione è diventata così pesante che alcuni fan hanno iniziato a scrivere anche ai suoi familiari e amici, invadendo ulteriormente la sua vita privata. “Vi sembra normale scrivere ai miei amici che magari neanche conosco bene?”, ha concluso esasperato.

Chissà se è questo il motivo per cui il nipote di Costantino della Gherardesca stia tenendo nascosto il presunto fidanzamento con Sonia Lorenzini!