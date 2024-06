Clamoroso ritorno al Grande Fratello, l’ex concorrente torna con un ruolo tutto nuovo: il video è virale

L’ex concorrente del Grande Fratello è ritornato ad attirare l’attenzione su di sé con un video che ha fatto il giro del web. Ecco che cosa ha fatto.

Gli autori del Grande Fratello stanno lavorando, proprio in questi giorni, per selezionare i vari volti che si stanno proponendo come gieffini. Infatti, già da diverse settimane sono aperti i casting al punto che lo stesso Alfonso Signorini ha voluto fare un annuncio sul suo profilo Instagram invitando così tutti gli interessati a inviare un video presentazione per avere l’opportunità di attraversare la porta rossa.

Sembra che proprio un ex gieffino abbia assunto un ruolo molto importante per la prossima stagione del reality. L’ex concorrente del Grande Fratello si sta impegnando con tutto se stesso per dare il meglio di sé in questo nuovo compito che gli è stato dato. Ma di che tipo di lavoro si tratta? Chi è il volto in questione? Scopriamo tutto nel testo che segue.

Il ritorno dell’ex gieffino nel reality, ecco il suo nuovo ruolo

Per l’ex gieffino si è aperta una grande opportunità. È proprio lui ad aver avuto il compito di fare dei casting itineranti e scoprire così coloro che potrebbero essere interessati a partecipare al Grande Fratello.

Questa è un’opportunità che è stata data a Giuseppe Garibaldi il quale ha dato inizio ad una collaborazione col Grande Fratello. È stato proprio lui ad essere stato ingaggiato per occuparsi dei casting itineranti e quindi di iniziare alcune selezioni che daranno la possibilità agli autori di scegliere poi il cast che andrà a formare la prossima stagione.

In un video condiviso sui social Giuseppe Garibaldi è stato immortalato in una spiaggia alla ricerca di persone adatte al reality. Si trova così a chiacchierare con ragazzi e ragazze chiedendo loro alcune informazioni personali e cercando così di capire se potrebbero essere i volti perfetti per la prossima edizione del Grande Fratello.

Lo stesso Garibaldi è stato un concorrente durante l’edizione del 2023-2024 alla cui condizione c’era sempre lui, Alfonso Signorini. È stato lui uno dei più rappresentativi durante l’ultima edizione, un ragazzo che nella casa più spiata d’Italia ha deciso di mettersi in gioco a 360 gradi lasciandosi andare a liti e amicizie vivendo una relazione con Beatrice Luzzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Un ragazzo molto apprezzato dal pubblico a casa che sembrerebbe avere avuto anche la possibilità di continuare a lavorare per il reality anche dopo finita l’avventura come concorrente.

Chissà se si tratta di un lavoro che continuerà anche durante la prossima stagione che quindi permetterà a Giuseppe Garibaldi di continuare la sua collaborazione con il reality show targato Endemol e Mediaset