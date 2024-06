Ex Uomini e donne in ospedale: la foto allarma i fan, cos’è successo

I follower di Mario Cusitore si sono molto preoccupati per la sua salute. A quanto pare, sarebbe finito all’ospedale: ecco cosa è successo.

Il pubblico televisivo che segue con costanza “Uomini e Donne” continua ad interessarsi dei suoi partecipanti e protagonisti anche dopo la fine della stagione. Infatti, ormai circa un mese fa, alla fine di maggio, il dating show di Maria De Filippi ha concluso la sua programmazione. Fino a settembre prossimo, le puntate di “Uomini e Donne” non andranno in onda, per la consueta pausa estiva.

Mentre tutti si chiedono chi saranno i nuovi tronisti e le nuove corteggiatrici, gli esperti di gossip seguono da lontano i partecipanti più importanti che sono appena usciti dallo studio. Tra questi sono presenti sicuramente i tre tronisti e le rispettive corteggiatrici scelte. Inoltre, in particolare, la situazione rimasta in sospeso tra Ida Platano e Mario Cusitore.

A questo proposito, l’ex corteggiatore ha rivelato recentemente di essersi recato a Brescia per parlare nuovamente con Ida. Tuttavia, pare che la situazione tra i due sia rimasta invariata. L’ex tronista non riesce più a fidarsi di Mario dopo l’ennesima e pesante segnalazione. Il corteggiatore partenopeo ha potuto solamente, dunque, lasciarle il proprio numero di telefono, sperando di essere ricontattato. Al momento, non è ancora avvenuto nulla. A parte questo, alcuni sostenitori della coppia Ida-Mario hanno notato qualcosa di particolare tra le Instagram stories di Cusitore.

Dopo “Uomini e Donne”, Mario Cusitore finisce in ospedale

Sono molte le persone che sperano ancora in un riavvicinamento tra la tronista Ida Platano e il corteggiatore Mario Cusitore. Durante questa edizione, Ida aveva investito sentimenti, emozioni e molta fiducia nei confronti di Mario. Purtroppo non è stata ricambiata. Nonostante i bei gesti e le parole importanti del corteggiatore partenopeo, sono state molte le segnalazioni veritiere giunte alla redazione del programma. In diverse situazioni, Cusitore aveva avuto diverse frequentazioni con altre donne, al di fuori del programma.

Nonostante ciò, negli ultimi giorni si è tornati a parlare di Mario Cusitore anche per altri motivi. Da quanto pubblicato sul suo profilo Instagram, pare che sia finito addirittura in ospedale. Ma che cosa gli è capitato? Circa 24 ore fa, l’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” ha condiviso una stories su Instagram che lo ritraeva all’interno del Policlinico Federico II di Napoli. Inoltre, dal video si poteva osservare come Cusitore avesse al braccio una fasciatura e, la didascalia “Finalmente tolte”, fa pensare che si sia sottoposto all’asportazione chirurgica di qualcosa.

Qualcuno potrebbe aver pensato che Mario si sia fatto rimuovere il tatuaggio con scritto Ida, ma si vede dal video che è ancora presente sul suo polso sinistro. Il diretto interessato non ha ancora voluto spiegare che cosa gli sia capitato, speriamo lo possa fare nelle prossime ore, così da rassicurare tutti i suoi follower. Per il momento, secondo alcuni noti esperti di “Uomini e Donne” e gossip, pare che comunque Mario stia bene e che si sia trattato della rimozione di alcune piccole cisti.