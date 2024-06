Scene tagliate ad Amici 2024, Mida svela tutto: chi è entrato nella casetta in gran segreto

Mida ha rivelato che ad Amici 2024 ci sono state delle scene tagliate non andate mai in onda perché nella scuola è entrato qualcuno in segreto.

Mida è stato un allievo dell’ultima edizione di Amici ed è arrivato fino in finale, dove però ha trionfato la cantante Sarah. Il cantante però è riuscito a prendersi diverse soddisfazioni come il doppio disco di platino alla sua canzone Rossofuoco. Il suo EP “Il sole dentro”, poi, sta avendo molto successo e anche su Tik Tok, sono tantissime le persone che utilizzano le sue canzoni come sottofondi musicali.

Insomma, quello che sta vivendo Mida è un momento d’oro dal punto di vista professionale, ricco di concerti e certificazioni. Il cantante, tornando a parlare del suo percorso nella scuola, ha però rivelato che ci sono state molte scene tagliate ad Amici 2024 e che non sono mai andate in onda. Ha infatti confessato che in casetta è entrato qualcuno in gran segreto. Ecco chi.

Le rivelazioni di Mida sulle scene tagliate ad Amici 2024

È finito circa un mese fa Amici 23, che si è concluso con il trionfo della cantante Sarah Toscano. In questo periodo i cantanti hanno potuto cimentarsi nei loro primi concerti e nei loro instore tour, come ad esempio il cantante Mida, che sta vivendo un bel periodo dato che la sua canzone “Que pasa?” è molto ascoltata e così anche il suo EP “Il sole dentro”.

Di recente ha rilasciato anche il singolo “Bacio di Giuda” in collaborazione con Ava e VillaBank, finito 14esimo nella classifica FIMI. Mida, come riporta il sito Biccy.it, ha rivelato in un podcast qualcosa sulla nascita di questo pezzo. Ha infatti dichiarato: “Ava voleva fare un pezzo estivo. Noi già ci conoscevamo e in quel periodo era uscito un articolo in cui lui parlava di me. E, in accordo con tutti, abbiamo deciso di farlo venire dentro Amici.”

Mida ha dunque rivelato che Ava è entrato nella scuola di Amici 24 e che quelle scene sono state tagliate e non sono mai andate in onda. Infatti ha continuato dicendo: “Lui è proprio venuto dentro la scuola di Amici per fare il pezzo perché giustamente io non potevo uscire perché ero dentro il programma. Ad Amici lui è venuto con un’idea, voleva fare quella roba lì.”

Dunque Mida ha collaborato con Ava mentre era nella scuola di Amici ma nessuno ha mai visto niente perché quelle scene sono state tagliate. Probabilmente anche altri allievi della scuola hanno collaborato con altri artisti per alcuni brani presenti nei loro EP, quindi anche altri cantanti potrebbero essere entrati nella scuola ma il pubblico non ha mai visto nulla perché quelle scene potrebbero essere state tagliate.

Comunque, del brano Bacio di Giuda e della collaborazione con Ava, Mida è molto entusiasta, infatti ha detto: “Sono tre anni che lui ha una direzione artistica e mi piace questa cosa che non fa cose a caso. Ha una direzione molto dritta sia di comunicazione che di musica e questo mi piace molto. Quindi è venuto con l’idea e facciamo il pezzo. Io però ho cambiato la topline tre volte, il pezzo è cambiato in totale tre volte. Io mi sono trovato benissimo, lui è umilissimo, un grande”.

Ci si aspetta dunque che il brano abbia un grande successo, come già sta iniziando ad avere a pochi giorni dalla sua uscita.