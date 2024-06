La rivelazione disumana su Kate Middleton: “Sono stati spietati”, il racconto choc dopo l’apparizione

Kate Middleton è al centro dell’attenzione dopo la sua uscita in pubblico: solo ora emergono i trattamenti spietati sulla Principessa.

I racconti su come sta davvero Kate Middleton stanno emergendo in queste ore dopo l’uscita pubblica della Principessa al Trooping the Colour: ecco quali sono le sue reali condizioni di salute.

Come sta realmente Kate Middleton? La principessa pare non stia affrontando benissimo le cure anche se è apparsa sorridente al Trooping the Colour. La prima uscita pubblica per la Middleton dopo l’annuncio del tumore e delle cure preventive alle quali si sta sottoponendo crea l’apprensione tra i sudditi. Solo ora però emergono indiscrezioni sui trattamenti spietati alla quale è stata sottoposta: ecco di cosa si tratta.

Kate Middleton e i trattamenti spietati contro il tumore: di cosa si tratta

La Principessa del Galles è apparsa visibilmente dimagrita alla sua prima uscita pubblica al Trooping the Colour e questo ha fatto pensare che non stesse proprio benissimo. Forte nell’intraprendere la decisione, ma fragile per la sua corporatura, Kate ha tranquillizzato tutti mostrandosi in pubblico e dando normalità alla sua famiglia, ma sicuramente quello che le sta accadendo non è semplice.

Lady Middleton non ha infatti preso parte al Royal Ascot, dove c’era invece Re Carlo, malgrado sia anche lui malato di cancro. Kate probabilmente non sarà presente nemmeno a Wimbledon, il più importante degli eventi estivi al quale lei è particolarmente legata: ecco perché.

Secondo indiscrezioni trapelate dalla Corona, Kate non è in grado di reggere qualche ora di caldo e si sente molto stanca. Saranno i medici a dirle quando potrà tornare in pubblico, ma probabilmente sarà direttamente in autunno. Lo conferma l’ex addetta stampa della Regina Elisabetta, Ailsa Anderson che specifica come la Middleton abbia necessità di calma e tempo per rimettersi in forma.

Fonti vicine alla Principessa hanno riferito che “il trattamento contro il cancro è severo ed è diverso da persona a persona e gli effetti collaterali possono essere spietati“. Questo vuol dire che la Principessa deve fare di tutto per stare al meglio, mettendo al primo posto la sua salute, e concentrandosi sui figli. Durante la sua prima apparizione al Trooping the Colour la stessa Kate ha parlato di come si sente nel quotidiano. “Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare del tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, così come iniziare a fare un po’ di lavoro da casa”, ha specificato senza entrare troppo nei dettagli.