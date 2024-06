Scatta il richiamo per questi dolcetti dell’Eurospin: il Ministero raccomanda di non consumarli

Nuovo richiamo alimentare con tanto di annuncio da parte del Ministero della Salute: quali sono i dolci dell’Eurospin e perché non bisogna mangiarli.

Eurospin richiama dagli scaffali dei suoi negozi sparsi in tutta Italia un lotto di dolci confezionati. L’annuncio è arrivato direttamente tramite una nota del Ministero della Salute. Preservare la salute di cittadine e cittadini è la priorità, da qui la scelta di un nuovo annuncio. Non si tratta dell’unico caso visto che di frequente si assiste a richiami di questo genere.

E proprio nella nota di richiamo, pubblicata sul sito del dicastero, sono state spiegate le motivazioni legate a questo tipo di decisione presa. Sul portale istituzionale è presente un avviso di sicurezza che riguarda i richiami di prodotti alimentari, con tanto di motivazioni annesse e da tenere in debita considerazione.

Di quale dolce si tratta e quali sono i motivi del richiamo alimentare

La catena di supermercati Eurospin ha comunicato di aver richiamato un lotto di dolcetti per la possibile presenta di allergeni non dichiarati sull’etichetta del prodotto. L’avviso del richiamo è datato 19 giugno 2024, da qui la scelta di procedere con il ritiro delle confezioni a causa del problema segnalato. Ma qual è il prodotto interessato dal richiamo alimentare? Si tratta del lotto L 207 con termine minimo di conservazione fissato al 15 febbraio 2025 del dolce da forno “Ventaglini di pasta sfoglia“.

I dolci sono distribuiti in confezioni da 220 grammi e prodotti per Eurospin Italia Spa da parte dell’azienda Bianco Forno che ha lo stabilimento a Fornacette-Calcinaia, in provincia di Pisa. I dolcetti sono venduti sotto il marchio Dolciando di Eurospin. L’avviso spiega i motivi del richiamo ovvero la possibile presenza di allergeni non dichiarati come latte, frutta a guscio e uova. “Nelle confezioni del prodotto sono presenti margheritine albicocca anziché ventaglini“, si legge nelle nota di richiamo.

Per quei prodotti ancora presenti nei negozi è stato disposto il richiamo, per chi l’ha acquistato è invece opportuno non consumarli. Ovviamente l’avviso è indirizzato alle persone allergiche alle quali si consiglia di non consumare il prodotto oggetto del richiamo. Nessun problema, invece, per chi non soffre di alcuna allergia: può tranquillamente consumare i dolcetti dell’Eurospin acquistati. Il consiglio è di dare sempre un’occhiata al sito del Ministero della salute alla voce “richiami alimentari”, in questo modo sarete sempre informati.