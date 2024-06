Torna in vendita una delle Fiat più amate dagli italiani: prezzi vantaggiosi e tante opzioni disponibili

Ritorno al passato per la Fiat che ha deciso di stupire tutti: se cerchi un mezzo per ogni occasione dai un’occhiata a questo modello.

Da oltre un secolo la Fiat accompagna gli italiani, e non solo loro, in giro per il mondo. Nel corso di tutto questo tempo, la sua data di nascita recita 11 luglio 1899, la nota casa automobilistica torinese ha regalato ai suoi fruitori alcuni dei mezzi di trasporto più iconici in assoluto. Alcuni in voga ancora oggi mentre sembrano almeno apparentemente tramontati.

Questo finché non si decide di andare a pescare dal passato. Proprio come ha scelto di fare la Fiat che vuole tornare la regina del mercato in Italia e per farlo sembra fortemente intenzionata a voler puntare tutto su un vecchio modello. Ai suoi tempi non ha avuto rivali e il pubblico è già curioso di sapere quale sarà la risposta in tempi moderni.

Per molti si tratta di un azzardo in piena regola mentre per altri può rivelarsi la mossa vincente. Con meno di 20 mila euro sarà possibile portarsi a casa un’automobile dotata dei maggiori comfort e in grado di fornire le migliori prestazioni. Se state cercando una nuova macchina questo potrebbe essere il modello perfetto per voi.

Fiat, il nuovo modello è un omaggio al passato: svelati prezzo e caratteristiche

Colpo di scena e mossa vintage da parte della Fiat che ha deciso di riportare in auge la Tipo. Non è la prima volta che viene rispolverato questo modello, ma mai la proposta si era fatta così accattivante. Si tratta di una berlina utile per ogni occasione, metterla in garage è possibile: bastano 17.950 euro ed è vostra. La nuova Tipo si presenta con un motore diesel 1.6 Multijet da 130 CV. Questa, però, non è l’unica opzione disponibile.

Il modello base di per sé è già un affare visto che mette a disposizione del pilota tutti i comfort del caso: dalla regolarizzazione del clima in maniera manuale fino al cruise control, senza dimenticare i sensori di parcheggio dotati di videocamera posteriore. La nuova Fiat Tipo strizza anche l’occhio alla sicurezza grazie all’Intelligent Speed Assist e alla Lane Departure Warning Plus che permettono di tenere sotto controllo la velocità del mezzo e la traiettoria di guida. Se cercate invece qualcosa di più, dovete dare un’occhiata a quest’altra proposta.

Ritenete il modello ottimo ma volete qualcosa di ancora più soddisfacente? Con meno di 2 mila euro in più, al prezzo 19.800 euro, potete portarvi a casa l’allestimento City. Dotato di maggiori comfort rispetto al modello base, come il sistema Uconnect e il climatizzatore automatico, nonché di un look ancora più accattivante. In entrambi i casi questa macchina vi garantirà prestazioni elevate e consumi ridotti. Il modello è pagabile a rate e permette anche di usufruire dei nuovi ecobonus.