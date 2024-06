Qual è lo stipendio medio in Norvegia: ecco perché molti italiani scelgono di trasferirsi lì

Sempre più persone decidono di trasferirsi in Norvegia. Ma ne vale davvero la pena? Qualche cifra, prima di fare il grande passo.

Lo stanno facendo già in tanti. Molti italiani, infatti, stanno optando per una scelta radicale: il trasferimento in un altro Paese. Questo, evidentemente, per le condizioni strutturali dell’Italia, dove l’economia è stagnante e le opportunità di crescita sono poche. Discorso diverso per una nazione del Nord Europa, la Norvegia, che, infatti, sta avendo un boom di trasferimenti. Anche per via di determinate condizioni, tra cui gli stipendi medi. Ecco le caratteristiche di questo Stato del Nord.

Si tratta di un Paese scandinavo che offre opportunità di lavoro e una qualità della vita fuori dal comune. A incuriosire e ingolosire i tanti che lo stanno scegliendo è, senza ombra di dubbio, la civiltà, ma anche gli elevati standard in termini di servizi. Insomma, la prospettiva che, davvero, lì tutto possa funzionare alla perfezione.

La Norvegia è rinomata per le sue politiche progressiste, l’alta qualità della vita, l’eccellente sistema educativo e sanitario, e il forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Ovviamente, sulla scelta di tanti, nonostante le temperature rigide, incide anche la bellezza naturale e paesaggistica della Norvegia.

Qual è lo stipendio medio in Norvegia?

Ma, ciò che spesso rimproveriamo al nostro Paese sono le criticità del settore pubblico, quali sanità, istruzione e sicurezza. Ambiti in cui la Norvegia eccelle, anche per via di un sistema fiscale dove, di fatto, tutti pagano le tasse. Qualcosa di utopico, se si pensa all’Italia, dove una delle piaghe che frena lo sviluppo è senza ombra di dubbio l’evasione fiscale.

E, rimanendo in ambito economico, parliamo di lavoro. La Norvegia ha un mercato del lavoro competitivo, con particolare domanda nei settori della tecnologia, dell’ingegneria, dell’energia e della sanità. È utile avere competenze specializzate e una buona conoscenza dell’inglese, anche se imparare il norvegese può essere un grande vantaggio.

Ma, se possediamo queste o altre competenze, allora possiamo contare su un salario decisamente buono. Il salario medio norvegese è di 2800 euro, che cresce a 3 mila nella zona di Oslo, la capitale. La settimana lavorativa media è di 37,5 ore e la maggior parte dei norvegesi lavora part-time o con formule flessibili per essere fuori dall’ufficio alle 15. Un medico può guadagnare circa 120mila euro annui, un ingegnere informatico 80mila e un pizzaiolo anche 33mila euro. Ovviamente, a stipendi così elevati (impensabili per l’Italia) il contraltare è anche un elevato costo della vita.