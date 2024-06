Blatte, se le vedi ancora in cucina devi correre ai ripari: uno di questi 3 metodi sarà la tua salvezza – ilciriaco.it

Stai cercando un modo per eliminare le blatte dalla cucina? Ecco come fare per sbarazzartene definitivamente!

Uno dei problemi dell’estate è sicuramente la presenza delle blatte in casa. Questi animali possono incunearsi in praticamente qualsiasi spazio del nostro appartamento e arrivare persino in cucina a contatto con il cibo. Ciò ovviamente non è il massimo visto che le blatte sono tra gli animali più sporchi e più portatori di batteri che possano esistere.

In questo articolo andremo a vedere in che modo eliminare definitivamente le blatte dal nostro appartamento. Metti in pratica i nostri consigli per sbarazzarti di questi animali in un batter d’occhio.

Ecco come eliminare le blatte dal nostro appartamento

Il primo metodo per eliminare le blatte consiste nell’ispezionare per bene i luoghi in cui questi animaletti potrebbero nascondersi. Per esempio occorrerebbe controllare dettagliatamente le zone della cucina, sotto i mobili e dietro gli elettrodomestici. Successivamente applicate un’insetticida apposito per uccidere le blatte o in alternativa delle trappole adesive con lo scopo di interrompere il ciclo di riproduzione degli scarafaggi.

Vi sembrerà assurdo ma l’odore dell’alloro non è gradito alle blatte, per questo motivo vi consigliamo di posizionare alcune foglie di alloro nei posti in cui è possibile che le blatte possano andarsi a nascondere. Per lo stesso motivo anche l’aglio, il rosmarino e la cipolla hanno un odore che risulta sgradevole alle blatte.

Se avete provato i metodi sopracitati ma non siete riusciti ad eliminare le blatte dal vostro appartamento, vi consigliamo di pulire con il vapore a 100 gradi le zone interessate. Si tratta di un metodo che vi permetterà di disinfettare accuratamente le parti interessate. Se volete aumentare l’efficienza vi consigliamo anche di utilizzare l’aceto bianco in combinazione con l’acqua.

Anche l’acido borico è l’ideale per eliminare le blatte dal nostro appartamento. Posizionalo nelle zone della casa in cui hai notato le blatte. Quest’acido è altamente tossico per gli insetti, mentre non rappresenta un problema per gli esseri umani.

Ovviamente se nessun metodo ha funzionato vi consigliamo caldamente di contattare un professionista della disinfestazione che con dei macchinari specifici riuscirà a risolvere definitivamente il problema.