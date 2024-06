Ex gieffino trova l’amore: chi è la nuova fidanzata, indiscrezione bomba

Stando alle ultime indiscrezioni un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello avrebbe trovato l’amore. Ecco di chi si tratta.

Negli ultimi giorni è trapelata una notizia bomba riguardante un ex gieffino che avrebbe da poco intrapreso una nuova relazione sentimentale. Ma chi è la fidanzata? Scopriamolo assieme!

Ormai da tantissimi anni a questa parte il Grande Fratello si rivela essere un appuntamento fisso per moltissimi telespettatori che non perdono l’occasione di vedere cosa combinano gli inquilini della casa più spiata d’Italia. A partire dagli intrighi sentimentali fino ad arrivare ai litigi, d’altronde, sono vari gli elementi che contribuiscono ad appassionare il pubblico a casa.

Allo stesso tempo sono diversi i volti, noti e meno noti, che hanno deciso di varcare la porta rossa e mettersi in gioco. Questo reality, d’altronde, si rivela essere spesso la scelta giusta per coloro che desiderano farsi conoscere e apprezzare dal pubblico a casa, con la speranza, anche, di farsi largo nel mondo dello spettacolo.

Grande Fratello, ex concorrente trova l’amore: ecco di chi si tratta, verità inaspettata

L’ultima edizione, come ben sappiamo, ha decretato la vittoria di Perla Vatiero. Un traguardo importante per l’ormai ex gieffina che, nel corso della sua partecipazione sia al Grande Fratello che a Temptation Island, ha catturato l’interesse del pubblico per via della sua relazione con Mirko Brunetti. A proposito di amore sono di recente trapelate alcune indiscrezioni che non sono passate di certo inosservate.

Sembra, infatti, che un altro dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello abbia finalmente trovato l’amore. Ma di chi si tratta? Ebbene, sembra che si tratti di Vittorio Menozzi. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha reso noto, attraverso il proprio account Instagram, di aver ricevuto una segnalazione che rivelerebbe la nuova, presunta, fiamma dell’ex gieffino.

Entrando nei dettagli si legge: “Sui social si crede che lei sia la nuova fiamma di Vittorio Menozzi (in questa foto, Vittorio è in piedi dietro di lei)”. La presunta fidanzata di Menozzi, viene specificato: “si chiama Lucia Neamtu, ed è una direttrice creativa, curatrice e designer di New York, che ha esposto alla Design Week di Milano”.

Al momento, è bene sottolineare, si tratta solamente di supposizioni. I due diretti interessati, d’altronde, non hanno confermato le voci in merito. Si resta, pertanto, in attesa di eventuali dichiarazioni da parte di Vittorio Menozzi e Lucia Neamtu per sapere se i due hanno davvero dato il via ad una relazione amorosa.