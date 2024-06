“Fai meno il fenomeno”: Alessia Mancini bacchetta in pubblico il marito Flavio Montricchio – Video

Vacanze al mare e qualche lite per Alessia Mancini, protagonista di un battibecco con il marito Flavio Montrucchio.

Tanti auguri ad Alessia Mancini che lo scorso 25 giugno ha festeggiato un prestigioso compleanno. Candeline spente in spiaggia per la showgirl moglie di Flavio Montrucchio, i due sono impegnati in una relazione da tempo ma ancora oggi sembrano due piccioncini. Tanto affiatamento per la coppia che non ha però potuto fare a meno di misurarsi con qualche momento brusco.

Periodo di relax per l’ex letterina di Passaparola che come ogni anno decide di festeggiare la propria ricorrenza al mare, ancora oggi rimane una delle sue location preferite. Al suo fianco l’inseparabile attore che per l’occasione ha dovuto assumere un ruolo ben diverso rispetto a quello solito.

Nonostante Montrucchio abbia provato a darsi da fare, il risultato sembra non aver particolarmente entusiasmato la sua dolce compagna che non ha proprio evitato di rimproverarlo in pubblico e sui social. Ma del resto un po’ di pepe all’interno di una qualsiasi relazione ci sta sempre bene.

Alessia Mancini non ci sta, che frecciatina al suo Flavio Montrucchio

Il sorriso è sempre stato l’ingrediente segreto nella vita di Alessia Mancini, oltre ad essere questo il titolo del suo libro è stato anche un po’ il mantra che l’ha accompagnata per tutta la vita, che sa quanto un sorriso può essere prezioso soprattutto se condiviso. Questo è ciò che ha voluto fare la showgirl prendendo un po’ in giro il suo compagno che, per l’occasione, si è trasformato nel suo fotografo personale.

Per il compleanno della sua amata, il conduttore ha preso in mano il telefono e ha realizzato diversi scatti con protagonista la bella Alessia Mancini. Peccato che il risultato ha rischiato di non essere proprio dei migliori visto che dopo il book la starlet ha deciso di bacchettare il suo uomo facendo leva sul fatto che quello di fotografo non è proprio il suo mestiere principale.

Scherzosamente Montrucchio si è lamentato della fatica richiesta per stare dietro alla sua amata. “Fai meno il fenomeno” è stata la replica della showgirl che ha confessato di essere stata spesso lei a trasformarsi in una fotografa per accontentare suo marito. A questo punto la Mancini ha anche ammesso di essere molto più brava in questo ruolo rispetto al suo uomo. Alla fine i due si sono congedati con un bacio da fare invidia, vedere due personaggi dello spettacolo amarsi ancora così fa davvero piacere.