Federica Nargi bloccata a letto: cos’è successo all’ex velina

Federica Nargi rimane bloccata a letto, disavventura per l’ex velina di Striscia la Notizia: ecco che cosa le è successo

Anche se è passato molto tempo, per i fan è impossibile dimenticare quanto Federica Nargi abbia fatto sognare nei panni della velina di Striscia la Notizia. Ma la partecipazione al popolare tg satirico è stata in realtà solamente l’inizio della sua storia di successi, più viva e presente che mai.

Quattro anni di grandissimo successo, nel programma di Antonio Ricci, in coppia con Costanza Caracciolo, tra il 2008 e il 2012. Anni che sono stati il trampolino di lancio verso una carriera folgorante come modella e showgirl, piena di soddisfazioni. E non è certo un caso che le apparizioni di Federica in pubblico, in tv o sui social, siano salutate sempre con un pieno di entusiasmo dai fan.

Anche nell’annata 2023/2024, Federica si è divisa tra tanti impegni, raccogliendo consensi e vivendo momenti importanti. Sta arrivando finalmente il momento delle vacanze e inevitabilmente la 34enne sarà una delle protagoniste annunciate dell’estate sui social. Le prime immagini in costume hanno già scatenato il finimondo, tra i quasi 4 milioni e mezzo di follower su Instagram.

Federica però è solita condividere con i fan sulla community non soltanto i momenti più gioiosi e quelli pieni di lustrini, ma anche altri aspetti della sua vita quotidiana meno piacevoli. Del resto, oltre che per un fascino e una classe sublimi, Federica ha sempre conquistato tutti per la sua genuinità.

Federica Nargi e il mal di schiena che non le lascia tregua: lo sfogo con i fan

E così, la Nargi ci svela di avere qualche piccolo problema. La troviamo con la schiena bloccata, distesa a letto, un piccolo inconveniente di quelli che possono capitare.

Federica scherza sulla sua giornata non proprio positiva spiegando: “Ci mancava solo la schiena bloccata, voglio fare ancora la pischella ma ho una certa età“. Anche per una come lei che non si ferma mai, comunque, ci sta prendersi un attimo di riposo e di recupero, prima di ripartire al massimo.

Inevitabilmente, Federica ha suscitato un po’ di preoccupazione nei fan. Che sotto la sua storia Instagram di sicuro si sono precipitati a depositarle reaction e commenti di incoraggiamento in direct. A brevissimo, comunque, la rivedremo di certo in massima forma prendersi la scena come solo lei sa fare.