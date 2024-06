Katie Holmes in Sardegna, brutta notizia per i fan: l’attrice rivela il retroscena su Dawson’s Creek

In occasione del Film Italy Sardegna Festival, Katie Holmes ha fatto una rivelazione molto sconvolgente sulla serie che l’ha portata alla fama, Dawson’s Creek.

È stata una giornata poco soleggiata quella in cui si è tenuto l’ultimo appuntamento del Film Italy Sardegna Festival 2024. In ogni caso, a rendere luminoso questo grande evento ci ha pensato lei, Katie Holmes che con il suo vestito color albicocca ha illuminato l’intero ambiente. L’attrice è stata chiara fin dall’inizio: non avrebbe dato nessun tipo di risposta a domande personali ma ha parlato molto della sua carriera lavorativa.

E così Katie Holmes, la Joey Potter che con la serie Dawson’s Creek ha raggiunto la fama, si è presentata in nuove vesti, quelli di regista del film Rare Objects. È stata lei stessa infatti a confessare che la regia l’ha sempre incuriosita e la prima volta in cui si è trovata dietro la macchina da presa, ha subito amato il fatto di collaborare con molti artisti e di fare in modo che una storia si trasformasse prima in una sceneggiatura e poi in un film. Un’occasione perfetta anche per rivivere il passato e raccontare un aneddoto particolare sulla serie in cui ha lavorato per molti anni. Ma cosa ha detto Katie Holmes su Dawson’s Creek?

La rivelazione di Katie Holmes su Dawson’s Creek, fan senza parole

Anche se oggi Katie Holmes si sta impegnando in nuovi lavori, per molti resterà sempre la Joey Potter di Dawson’s Creek.

Ed è per tale ragione che non sono mancate domande inerenti a quel lavoro fatto tra il 1998 e il 2003. È stata lei stessa a confessare di avere un ricordo molto bello della serie, un periodo straordinario della sua vita in cui ha imparato molto su come recitare, su come stare sul set e su come dare il suo contributo creativo.

Un periodo in cui si è trovata a lavorare in un set con un’atmosfera gioiosa in un ambiente molto protetto, un lavoro che porta nel cuore proprio perché all’epoca si è divertita tanto.

Si tratta però di un capitolo chiuso della sua vita in quanto, parlando sempre della serie fatta con David Van Der Beek e Joshua Jackson, Katie Holmes dà ai fan una notizia brutta da digerire: “Mi hanno chiesto spesso se mi piacerebbe che ci fosse una reunion e sono davvero felice che la gente continui a rivolgermi questa domanda, perché significa che molte persone sono affezionate a Dawson’s Creek. Al momento, però, non c’è nulla di concreto: mi dispiace da morire darvi questa informazione”.

Insomma, sembrerebbe che per il momento non siano previsti aggiornamenti su una serie che molti continuano ad amare nonostante sia passato molto tempo da quando è stata trasmessa l’ultima puntata.