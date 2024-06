Can Yaman, ci sono altri due uomini bellissimi con lui: la scoperta sorprende tutti

La popolarità di Can Yaman, modello e attore turco di successo, potrebbe essere minata da due uomini bellissimi: ecco chi sono.

Il successo delle soap turche in Italia ha dato fama e popolarità a diversi artisti che oggi sono diventati delle vere star. Le storie narrate nelle varie fiction sono semplici, parlano di amore e non mancano di emozionare il pubblico con i diversi intrighi e passioni. Tra i volti di eccezione che oggi hanno trovato casa in Italia c’è sicuramente Can Yaman, protagonista di Daydreamer e oggi molto amato nel Bel Paese.

Yaman è un uomo aitante e affascinante, dalla bellezza imbarazzante che ha un vasto seguito di fan. In Italia è il protagonista di Viola come il mare dove ha recitato a fianco di Francesca Chillemi e attualmente sta girando il remake di Sandokan. Tuttavia lo scettro di bellissimo non sembra essere un’esclusiva dell’attore turco, visto che attualmente due nuovi artisti, della sua stessa nazionalità stanno per conquistare il pubblico italiano. Due volti, popolari in Turchia e non solo, affascinanti e talentuosi che sicuramente metteranno in ombra l’ispettore Demir di Viola come il mare.

Stanno per approdare nel palinsesto Mediaset estivo due nuove soap turche: The Family e If you love che hanno come protagonisti Kıvanç Tatlitug e Kerem Bursin. Il primo ha recitato in Brave and Beautiful e La ragazza e l’ufficiale, mentre il secondo ha preso parte a Love is in the air. Entrambi con un passato da modelli, hanno varie esperienze sul set e godono di una popolarità non indifferente nel loro paese e anche a livello internazionale. Ma chi sono e quali sono le loro passioni e progetti futuri?

Kıvanç Tatlitug e Kerem Bursin i due neo bellissimi delle soap turche

Kıvanç Tatlitug, ex giocatore di pallacanestro ha abbandonato lo sport a causa di un incidente. Ha poi intrapreso la carriera di modello per poi approdare alla recitazione dove ha subito rivelato il suo talento. Corteggiato e molto amato dal pubblico femminile Kivanc è innamoratissimo della moglie Başak Dizer, nota stilista. I due si sono sposati il 19 febbraio 2016 a Parigi e nel 2022 sono diventati genitori di Kurt Efe.

Kerem Bursin ha origini turche, ma grazie al lavoro del padre ha viaggiato fin da bambino. Oggi è single, ma ha avuto una lunga relazione con l’attrice Hande Ercel, sua partner in Love in in the air. Kerem ha studiato marketing e comunicazione, è un amante dello sport e pratica pugilato, ed è il volto di numerosi brand.

Inoltre è testimonial di diverse associazioni a tutela dell’ambiente e a favore dei diritti delle donne. I due attori sono davvero molto belli e come ha riportato anche Nuovo tv, sono destinati a insediare il primato di sexy symbol conquistato negli ultimi anni da Can Yaman.