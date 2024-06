Risparmia centinaia di euro in estate usando questa pagina segreta sul web: è solo per i più furbi

Acquistare online con le offerte estive? Si risparmia molto di più grazie a questa pagina web: ti suggerisce tutto lei.

Con l’avvento del digitale, in particolare di internet, anche lo shopping è un’esperienza completamente nuova rispetto a 10 anni fa. Chi è troppo giovane non lo ricorda, ma già coloro che sono nati negli anni ’80 hanno vissuto il cambiamento radicale dello shopping con l’arrivo delle piattaforme per i pagamenti sicuri, che permettono anche di dividere l’importo a rate senza interessi. Tutto questo un tempo esisteva solo nel negozio fisico, ad oggi invece acquistare online è molto più conveniente.

Si risparmiano i soldi della benzina, si evita il caos dei centri commerciali che spesso confonde. Si acquista dal divano di casa, con comodità e c’è sempre la possibilità di reso nel caso in cui si sbagliasse scelta. Per chi è nativo digitale questa è la normalità, eppure per coloro che sono cresciuti senza internet è una totale rivoluzione.

Sicuramente l’esperienza d’acquisto di persona avrà comunque ancora molti pro, ma il risparmio dell’online ha permesso a tante famiglie di fare molti più acquisti evitando il sovrapprezzo del negozio. Questo modus operandi sta costringendo l’intero settore delle aziende a modificare le strategie marketing: se si vuole essere sicuri di vendere è importante inserire la propria presenza anche nel panorama del web altrimenti si rischierà di fallire in poco tempo dall’apertura.

I negozi fisici purtroppo non sono più vantaggiosi: come fare acquisti online risparmiando

Il negozio fisico non riesce più a vivere di sole vendite in presenza, perché sono sempre meno le persone che vanno ad acquistare in negozio, preferendo la comodità del web che da una parte spersonalizza l’esperienza, ma dall’altra abbatte i costi. Da un punto di vista etico in questo modo si dà un taglio a tante attività di famiglia, da un punto di vista di risparmio è innegabile che internet abbia la meglio.

Se si vuole quindi approfittare degli sconti estivi, si può far riferimento a questi nuovi strumenti Google che permettono di creare una comparazione tra migliaia di realtà online, per consigliare all’utente qual è la migliore offerta di prezzo. Google ha infatti svelato un elenco dei suoi strumenti di shopping recentemente migliorati che mirano a semplificare la caccia alle offerte per gli acquirenti durante la stagione dei saldi estivi.

Cercando “offerte” + “nome del negozio” Google presenterà un carosello, mostrando le offerte più recenti di vari rivenditori, tra cui marchi direct-to-consumer, rivenditori di lusso, etichette di design, ma anche boutique più piccole, per non tralasciare nessuno. Con un semplice clic si possono confrontare i prezzi tra i rivenditori, accedere alle recensioni dei prodotti. Per coloro che hanno guardato un prodotto specifico, poi, Google offre il monitoraggio dei prezzi. Basta fare clic sull’icona della campana accanto al nome di un prodotto.