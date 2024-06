Canale 5 inarrestabile, annunciata nuova serie turca: c’è proprio lui

Una nuova serie tv turca è pronta ad andare in onda su Canale 5: ecco il titolo, la trama e il cast. Tutti i dettagli.

Negli ultimi anni le serie tv di origine turca hanno riscosso un grandissimo successo di pubblico nel nostro Paese. Tra i titoli più in voga trasmessi principalmente su Canale 5 non possiamo non menzionare Terra Amara, Endless Love Interrupted ed Everywhere I go.

Ogni giorno milioni di italiani si posizionano davanti il televisore per scoprire cosa accadrà ai suoi protagonisti preferiti. Visto il grande riscontro di pubblico Canale 5 ha deciso di mandare in onda una nuova serie tv turca. Vediamo insieme come si chiama il nuovo serial, chi sono gli attori e quando sarà messa in onda.

Nuova serie tv turca su Canale 5: il titolo, il cast e quando andrà in onda

La nuova serie tv turca che andrà in onda prossimamente su Canale 5 si chiama The Family (titolo originale: Aile). Al centro della trama della nuova serie tv c’è l’amore appassionato tra due persone, amore che deve fare i conti con una famiglia piena di loschi segreti e con problemi di salute mentale.

La trama di The Family, infatti, ruota intorno la storia d’amore tra Aslan Soykan, un giovane boss del crimine, e Devin, una altrettanto giovane e brillante psicologa. Lui è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, ma a comandare è sua madre Hulya, che è riuscita a tenere insieme il clan con una serie di tradizioni infrangibili.

Come riporta Mediaset Infinity, la piattaforma ufficiale online di Mediaset, Devin è riuscita a farsi un nome nella professione, grazie al suo valore e al suo talento. In comune, oltre ai sentimenti, i due protagonisti hanno familiari con disturbi mentali. Ma questi non saranno gli unici ostacoli alla loro storia d’amore.

I protagonisti di The Family sono Kivanç Tatlitug, noto per il suo ruolo in Brave and Beautiful, e Serenay Sarikaya, che ha recitato in Medcezir. Nel cast troviamo anche altri attori noti come İpek Tenolcay, Nur Surer, Nejat Isler, Canan Erguder, Yusra Geyik, Umutcan Ioetebay e Emel Goksu.

Come detto in precedenza, ancora non è stata resa ufficiale la data di messa in onda di The Family su Canale 5. La serie è stata annunciata come “prossimamente” in arrivo, quindi è presumibile che la sua programmazione sia imminente. Per restare aggiornati sulla data di messa in onda di The Family, si possono seguire i canali social di Canale 5 e Mediaset Infinity, oppure consultare il sito web ufficiale di Mediaset.