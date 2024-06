Qual è il mio segno zodiacale dell’Oroscopo cinese? La guida completa e tutti i significati

I cinesi credono che l’oroscopo, la personalità e la compatibilità amorosa siano strettamente associati al suo segno zodiacale.

Secondo il calendario cinese, l’anno in cui sei nato potrebbe determinare la tua personalità. Questo perché ogni anno è rappresentato da un animale, chiamato segno zodiacale cinese, e la leggenda narra che le persone nate sotto quel segno abbiano tratti simili all’animale.

Sebbene l’astrologia occidentale e quella cinese differiscano nei periodi di tempo assegnati a ciascun segno (l’astrologia occidentale si basa sui mesi, mentre l’astrologia cinese si basa sugli anni), le due condividono molte somiglianze. Di seguito, scopriamo il significato dietro il simbolo di ogni animale e quali tratti della personalità sono associati.

Alla scoperta dei 12 animali dello zodiaco cinese: quale sei?

La filosofia cinese venera l’astrologia da millenni, intrecciandola con la cultura cinese contemporanea. Ci sono 12 animali centrali nell’astrologia cinese, ciascuno con un simbolismo profondo e caratteristiche uniche. Questi sono il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la pecora, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Si ritiene che ogni persona erediti i tratti della personalità dell’animale per l’anno in cui è nato.

Le persone nate nell’Anno del Maiale sono studiose e galanti con un’enorme forza interiore. Sono spesso silenziose ma sempre ben informate, scelgono pochi amici e leali per tutta la vita. Quelle nate nell’Anno del Cane possiedono i migliori tratti della natura umana. Hanno un profondo senso di lealtà, sono onesti e ispirano la fiducia degli altri perché sanno mantenere i segreti.

Le persone nate nell’Anno del Gallo sono pensatori profondi, capaci e di talento. A loro piace essere impegnati e devoti oltre le loro capacità, profondamente delusi se falliscono. Coloro che sono nati nell’Anno della Scimmia sono straordinariamente inventivi, intelligenti, abili, flessibili e originali e risolvono facilmente i problemi più difficili. Gli individui nati nell’Anno della Pecora sono eleganti e molto abili nelle arti. Di solito sono profondamente religiosi ma timidi per natura.

Le persone nate nell’Anno del Cavallo sono popolari, allegri, abili con il denaro e perspicaci, anche se a volte parlano troppo. Sono saggi, talentuosi, impazienti e irascibili per tutto tranne che per il loro lavoro quotidiano. Le persone del Serpente sono profonde, dicono poco e possiedono grande saggezza. Sono finanziariamente fortunati e non devono mai preoccuparsi dei soldi.

Coloro che sono nati nell’Anno del Drago sono eccitabili, irascibili e testardi. Sono anche onesti, sensibili e coraggiosi e ispirano sicurezza e fiducia. Sono i più eccentrici di tutti nello zodiaco orientale. Gli individui dell’Anno del Coniglio sono virtuosi, riservati e hanno un gusto eccellente.

Le persone della Tigre sono sensibili, dotate di pensieri profondi e capaci di grande simpatia, tuttavia possono essere estremamente irascibili. Le persone nate nell’Anno del Bue sono pazienti, parlano poco e ispirano fiducia negli altri. Infine, gli uomini dell’Anno del Topo sono riconosciuti per il loro fascino e l’attrazione verso il sesso opposto. Lavorano duramente per raggiungere i loro obiettivi, acquisire beni e probabilmente sono dei perfezionisti.