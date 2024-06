Coppie Temptation Island 2024, chi è scoppiata: l’indiscrezione bomba

Temptation Island è appena iniziato e già spunta l’indiscrezione su una coppia che sarebbe scoppiata. Ecco di chi si tratta.

Giovedì 27 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. Alla conduzione del reality Filippo Bisciglia, volto che terrà compagnia agli italiani tutti i giovedì per lasciare spazio a Battiti live durante la giornata del lunedì. Un reality che sarà al fianco dei telespettatori per tutta l’estate in quanto sono previste sei puntate ognuna delle quali della durata di circa due ore.

L’ultimo appuntamento di Temptation Island è previsto per il primo agosto e, a meno che non vi siano cambi di programmazione o doppi appuntamenti, sarà proprio quello il giorno in cui si scoprirà il nome della coppia vincente. Ma ecco che a poche ore dall’inizio del format spunta un’indiscrezione sulla prima coppia che sembrerebbe essere già scoppiata. Ma di chi si tratta?

Temptation Island, scoppia la prima coppia

Nel reality Temptation Island sono 7 le coppie che hanno voluto mettere alla prova il proprio rapporto. Tra queste troviamo Lino e Alessia, fidanzati da 4 anni anche se il loro rapporto è iniziato a vacillare quanto lei ha iniziato a credere che il fidanzato la tradisca.

Troviamo poi Gaia e Luca che stanno insieme da un anno e otto mesi, una relazione in cui ci sono stati già ben tre tradimenti da parte di lui. Siria e Matteo invece stanno insieme da 7 anni e dividono la stessa casa da 4 anni.

Christian e Ludovica invece, insieme da circa due anni, vivono una relazione poco stabile in quanto Christian è stato scaricato dalla ragazza già due volte. Troviamo poi Jenny e Tony, un rapporto che va avanti da 5 anni anche se lei sembra essere stanca della vita che hanno costruito insieme.

La sesta coppia è quella formata da Raoul e Martina un ragazzo e una ragazza che stanno insieme da 10 mesi ma che hanno molti dubbi riguardo ad una probabile convivenza. In conclusione troviamo Vittoria e Alex che si frequentano da 10 mesi anche se, nonostante tutto, lei sente di non essersi ben integrata nella vita del ragazzo.

Proprio come ha confessato Amedeo Venza sulla sua pagina social, sembra che vi sia una coppia che è già giunta al capolinea. Si tratterebbe di Raul e Martina. Infatti, l’esperto gossip sul suo profilo ha scritto di “Indiscrezione su Raul e Martina: lei lo ha bloccato su WhatsApp e sulle chiamate! Per quanto riguarda Instagram non possono fare i movimenti strani finché non finisce il programma!“.