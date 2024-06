Cooking Therapy, la nuova moda di benessere tra i vip: quali sono i benefici

Cucinare può diventare una vera e propria terapia che produce benessere: la Cooking Therapy infatti sta spopolando con successo tra i vip.

Il cibo è essenziale per la vita e per questo non può che rappresentare una fonte di benessere importante anche il modo di produrlo. Cucinare i pasti che si mangiano può essere una vera e propria passione, ma anche un modo per migliorare se stessi e le relazioni con gli altri.

Una nuova tendenza si sta diffondendo ed è promossa da un numero crescente di personaggi famosi: i vip propongono la Cooking Therapy rivolta in particolare alla coppia. Se è sperimentato che cucinare rilassa e consente di esprimere la propria personalità e la creatività che ognuno ha dentro di sé generando benessere e soddisfazione, questo avviene anche quando si cucina insieme al proprio partner.

Cucinare insieme sembra dare notevoli benefici alla relazione come affermano personaggi come Lady Gaga, Eva Longoria, Jennifer Lopez e Angelina Jolie. Tutte sostengono i vantaggi della cucina di coppia che risolverebbe molti problemi e favorirebbe il rapporto portandolo ad un livello di unione maggiore.

I benefici della Cooking Therapy per la coppia: perché fa bene cucinare insieme

Muoversi fianco a fianco in cucina, collaborare alla preparazione dei piatti servirebbe moltissimo a cementare la relazione sentimentale. È quanto affermano i sostenitori della Cooking Therapy, un nuovo modo per trovare il benessere non solo personale, ma anche con la persona con cui si condivide la vita.

Di per sé le attività manuali che rientrano nell’arte di cucinare favoriscono un incremento della capacità di concentrazione, migliorano il livello di sicurezza in se stessi e servono anche per allenare la memoria e la pazienza.

Il fisico e la mente sono aiutati a stare all’erta: tritare, sminuzzare, fare lavori di precisione in cucina necessita di una buona concentrazione e impegna non solo la manualità quanto le attività cerebrali. Le varie fasi del processo di preparazione di un piatto speciale o anche dei pasti quotidiani servono anche per liberare la mente da altri pensieri, quelli stressanti, perché si impiega del tempo concentrati sulla realizzazione di qualcosa di specifico.

Si sviluppa la capacità decisionale, anche nel fare piccoli gesti come scegliere quali ingredienti utilizzare o quali azioni da fare prima o dopo. La soddisfazione, poi, che regala un buon risultato raggiunto, è una grande fonte di appagamento così come gustare sensibilmente con le proprie papille gustative ciò che si è preparato.

L’autostima cresce e se tutto ciò viene fatto in coppia la relazione tra i due si intensifica, queste stesse esperienze che si provano insieme sono una condivisione che unisce. Qualcuno potrà dire che si può rischiare di litigare, ma anche quello serve per mettersi alla prova e agire di conseguenza, esercitando benevolenza verso l’altro e può servire come esercizio per operare una conciliazione tra caratteri e modi di essere differenti.