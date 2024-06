Partner fedele e leale: i 10 segnali che ti fanno capire subito se puoi stare tranquillo

Esistono 10 segnali che ti faranno capire se il tuo partner è fedele, leale e sincero con te. Così potrai dormire sonni tranquilli.

Una delle pietre angolari dell’amore di coppia è la fedeltà, parola dal sapore antico e nuovo al tempo stesso, come è proprio di tutte le realtà che sfidano la prova del tempo. Fedeltà fa rima con fiducia, e non a caso queste due parole hanno una radice comune nel latino fides.

Insomma, la fedeltà è sempre un affidarsi all’altro: è dare la nostra parola, è espressione di lealtà e di devozione incrollabile. In una parola: di amore. Come ha detto qualcuno, la fedeltà è una forza che vince il tempo: è ciò che sopravvive al tempo che passa. In questo senso ha qualcosa dell’eternità.

In un tempo in cui l’imperativo sembra essere no long term, «basta col lungo termine», dedicarsi a qualcuno in maniera profonda ed esclusiva sembra antilogico. Eppure la fedeltà continua ad attirarci come il richiamo di una vetta alta e misteriosa. Ci sono 10 segnali in grado di indicare che il tuo partner è fedele e leale, vediamoli insieme.

I 10 segnali che ti dicono se il tuo partner è fedele e leale

Un partner leale non scherza: si mette in pegno, ovvero si impegna nella relazione. Anche e soprattutto quando il gioco si fa duro: non si arrende. La fedeltà si riconosce poi dalla parola data: un coniuge fedele mantiene la parola data e gli impegni che si è preso. Altro segnale positivo è la capacità di stabilire le priorità: tenere in piedi la relazione dandole tutto il tempo necessario è un indubbio segno di fedeltà.

Il quarto segnale di fedeltà del partner è la comunicazione onesta e aperta, come tipico di chi non scappa né si nasconde davanti ai problemi. E meno che meno gioca a fare l’illusionista. Un compagno fedele dà poi un senso di protezione: ti fa capire che qualunque cosa succeda rimarrà al tuo fianco, costi quel che costi.

Una relazione amorosa è selettiva ed esclusiva. Ma non per questo deve essere soffocante, anzi. Un legame sano dà una sensazione di libertà, che non significa “tana libera tutti”. Il partner fedele non opprime né è un maniaco del controllo: il suo è un legame liberante, non una catena. È presente senza soffocare.

La lealtà del partner si riconosce anche dalla progettualità, dal desiderio di voler fare qualcosa insieme alla persona amata. A cominciare dall’apertura alla vita, dalla voglia di avere un figlio insieme. Condividere progetti futuri è fondamentale, come fondamentale è il supporto incrollabile: una relazione fedele offre sempre un sostegno emotivo illimitato nella buona e nella cattiva sorte.

Oltre a incoraggiare, un partner leale sa proteggere l’intimità: non divulga all’esterno della coppia i dettagli privati della vita a due. Infine, la vera fedeltà non è perfezionista: sa accogliere i difetti della persona amata e non è invidiosa delle sue virtù. Questo non vuol dire essere ciechi davanti alle imperfezioni: significa essere sempre costruttivi.