I bambini li amano, ma mettono a rischio la loro salute: questi giocattoli sono un pericolo

Alcuni genitori non sanno che alcuni giocattoli per bambini sono un pericolo per la salute dei più piccoli. È bene starne alla larga.

È recente la notizia della nuova operazione messa in essere dalla Guardia di Finanza in Italia che ha portato al sequestro di più di mille giochi per bambini perché considerati potenzialmente pericolosi. Da qui è stato lanciato l’allarme sui vari prodotti in commercio.

C’è l’allerta sui prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi che circolano in Italia. Molti articoli sono stati stanati dai vari controlli gestiti dalle autorità che ciclicamente si pongono l’obiettivo di vedere da vicino ciò che il mercato offre. Questa volta sotto l’occhio del ciclone sono finiti i giocattoli per bambini che sono stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme perché considerati merce contraffatta.

Giocattoli sequestrati: ecco qual è la merce a rischio

Il sospetto delle autorità è arrivato quando si sono accorti delle modalità anomale di vendita adottate dall’ambulante, il quale esponeva gli articoli su un mezzo in movimento, annunziando i prodotti con un megafono e proponendoli a prezzi molto convenienti. Una pratica insolita per dei marchi noti che violano le regole imposte dai marchi internali di giochi, i quali molti sono famosi per le loro politiche molto rigide di distribuzione e di controllo della qualità.

È da qui che sono partiti i controlli che hanno portato i finanzieri a scoprire oltre 1000 giocattoli contraffatti tra fucili giocattolo, peluche e buste regalo di marchi Marvel e Disney, quindi parliamo di case di produzione molto famose. L’illegalità della merce sequestrata dalle autorità è stata confermata dalla mancanza delle indicazioni sull’origine e sulle licenze del marchio.

Il venditore è stato denunciato di conseguenza alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per i reati di ricettazione e contraffazione. È importante sottolineare che acquistare merce contraffatta porta dei seri rischi per la salute in quanto potrebbero contenere delle sostanze tossiche, oltre al fatto che non sono tracciati e validati secondo le norme europee.

Dunque, al di là dei prezzi molto allettanti e vantaggiosi, i prodotti contraffatti mancano delle tutele necessarie che garantiscano la sicurezza dei consumatori e, soprattutto, dei bambini. Ciò sottolinea l’importanza di prestare sempre la massima attenzione quando vengono acquistati degli articoli, soprattutto se questi sono destinati ai più piccoli e bisogna sempre confidare sui rivenditori affidabili e selezionati.