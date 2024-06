Temptation Island 2024, segnalazione bomba su un fidanzato: cosa ha inviato ad una ragazza

Una delle coppie che non è passata inosservata a Temptation Island: ecco una segnalazione bomba sul fidanzato.

Subito sono emersi come una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island per quello che sta accadendo al programma. Ma anche prima della trasmissione pare siano successe cose che mettono in discussione la coppia e sono arrivate diverse segnalazioni sul fidanzato.

Temptation Island come ogni anno è sempre pronto a regalare grandi emozioni, ma ci sono spesso alcune coppie che lasciano davvero l’amaro in bocca. Personaggi che non apportano nulla di positivo e che spesso ci si chiede come sia possibile che la redazione li abbia selezionati. È il caso di una delle coppie che più si è messa in evidenza fin dalla prima puntata, andata in onda il 27 giugno.

Alessia e Lino di Temptation Island: arrivano segnalazioni bomba sul fidanzato

Alessia e Lino, originari di Napoli, sono subito arrivati al falò di confronto, che la ragazza ha richiesto per ben due volte. La coppi ha partecipato al programma perché Alessia voleva testare la fedeltà del fidanzato non fidandosi di lui e temendo che l’avesse tradita. Da quando il nome dei due è emerso tra le coppie che avrebbero partecipato al programma, sono fioccate però le segnalazioni proprio su Lino. Esperti di gossip come Deianira Marzano e Alessandro Rosica, hanno riportato diversi messaggi di ragazze contatti su Instagram proprio dal fidanzato di Alessia.

Una di quelle più recente, inviate proprio all’Investigatore Social, è partita da una ragazza che ha mostrato una chat su Facebook con Lino alquanto imbarazzante. L’utente ha inviato all’esperto di gossip la chat con il fidanzato di Alessia mostrando come quest’ultimo l’abbia contattata inviandogli la foto delle sue parti basse! Oltre che traditore quello che ha colpito è stato proprio il metodo di corteggiamento che lascia senza parole.

Lo screen, in cui Rosica nasconde le parti intime di Lino utilizzando delle simboliche emoticon di melanzane, mostra come il giovane abbia scritto alla ragazza. “Sono andata a controllate chi fosse questo Lino a Temptation Island, cerco la chat su Facebook e mi ritrovo la sua proboscide in primo piano”. Insomma una segnalazione davvero assurda che conferma tutte le altre arrivate in questi giorni. A quanto pare il ragazzo si fingeva single per poter agganciare le giovani donne e tradire così la sua fidanzata Alessia. Sicuramente a Temptation Island, nelle prossime puntate, ne vedremo delle belle proprio su questa coppia!