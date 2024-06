No, la protezione solare da sola non è sufficiente: se non usi anche questo rischi il cancro alla pelle

Come proteggersi dal sole in modo davvero efficace? Non basta solo la crema di protezione solare, serve ben altro per non rischiare il cancro.

Estate e sole sono un binomio imprescinbibile e c’è chi ama abbronzarsi e per questo si espone ai raggi solari anche per lunghe ore. Proteggere le pelle è qualcosa di essenziale e indispensabile: non si può trascurare una buona salvaguardia dai raggi UV che possono rivelarsi estremamente pericolosi.

Il rischio non è solo quello di scottature più o meno evidenti e fastidiose, ma soprattutto di danni che la forte luce solare può produrre più profondamente alla pelle fino a indurre la formazione del cancro. Il pericolo di sviluppare tumori della pelle è elevato soprattutto se non si mettono in atto le opportune misure di prevenzione.

Molto spesso si pensa che applicare una buona crema solare risolva il problema e protegga alla grande senza dover pensare ad altro. Ma in realtà non è così: la crema di protezione solare è fondamentale ma da sola non basta. Bisogna agire in modo più completo e tener conto di altre importanti abitudini da mettere in atto.

Proteggersi dai raggi del sole non solo con la crema: cosa fare per il benessere della pelle

Anche se la crema solare ha un elevato livello di protezione SPF ciò non significa che la pelle è esente da rischi. Tantomeno che si deve rimanere esposti ai raggi diretti del sole troppo a lungo e in determinate ore della giornata.

La crema va certamente usata perché fornisce un prezioso aiuto, ma non garantisce una schermatura totale e completa e non mette al totale riparo dai pericoli. È necessario operare un approccio a 360° per proteggere la pelle, in particolare i tipi estremamente delicati e chiari, ma in generale tutti.

Innanzitutto per quanto riguarda la crema protettiva è bene sceglierne una di buona qualità e ad alto livello di protezione e soprattutto applicarla correttamente. Deve essere ben spalmata, in modo omogeneo e uniforme. È importante che sia indicata per il proprio fototipo e l’applicazione va ripetuta nel corso della giornata e dopo ogni bagno nell’acqua del mare o ogni doccia.

Le ore centrali della giornate, quelle più calde sono assolutamente da evitare. Non bisogna esporsi per troppo tempo al sole, ma di tanto in tanto mettersi in zone d’ombra. Vanno indossati strumenti protettivi come cappelli a bande larghe e occhiali da sole per la salvaguardia della vista. Possono servire anche abiti lunghi e con maniche lunghe per schermare la pelle, ma in tessuti freschissimi come il lino.

Infine è importante monitorare periodicamente la propria pelle, fare una mappatura dei nei dal medico e valutare l’insorgenza di nei di nuova formazione.