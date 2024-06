Colpo di calore, può avvenire anche senza esposizione solare: i sintomi a cui prestare attenzione

Il caldo forte è in arrivo, tutti in allerta per le alte temperature: come accorgersi di avere un colpo di calore, non arriva solo in spiaggia

Si è soliti sostenere di non dover stare sotto il Sole quando le temperature estive si fanno troppo alte, ed è un consiglio fondamentale, da ripetere in continuazione a tutti, ma non è l’unico. C’è la sbagliata credenza che svenimenti e colpi di calore avvengano solo sotto il Sole.

Un tempo magari era così perché le temperature non toccavano i 45 gradi, adesso che le allerte climatiche si fanno sempre più imperanti, è importante capire che in qualsiasi situazione, quando c’è forte caldo, ci si può sentire male, anche se ci si era riparati dal Sole, come da consiglio. È invece importante imparare a capire i segnali del nostro corpo quando si sta sentendo male per via della temperatura eccessiva.

Di solito il colpo di calore arriva all’improvviso, ma dà segnali importanti che è bene saper ascoltare per riconoscerlo. Con il troppo caldo il corpo risponde con 3 principali segni: vasodilatazione dei vasi sanguigni, diminuzione del metabolismo e aumento della sudorazione. Sudare tantissimo non è normale, è un campanello d’allarme che il nostro corpo sta facendo troppa fatica.

Come riconoscere i segnali di un corpo in sofferenza: il ‘pre’ del colpo di calore

A fare ancora più male è il clima umido, che può diventare ancora più pericoloso del colpo di Sole che arriva sotto i raggi. Un’altra caratteristica legata al colpo di Sole è anche l’improvvisa assenza di sudorazione e una sensazione di malessere generale che porta ad avere confusione e meno voglia di fare qualsiasi azione, anche solo camminare può diventare un problema.

Bisogna capire che la cosa fondamentale è non portare il corpo allo stremo. Il nostro organismo ha un’ottima difesa fino ai 41 gradi, sa come comportarsi in caso di caldo, ma quando l’ambiente è troppo umido e il caldo asfissiante potrebbe essere ancora più pericoloso di un’esposizione solare prolungata. In estate quindi bisogna fare attenzione a ‘scappare’ letteralmente da tutti i luoghi che hanno un clima molto appiccicoso, mangiare spesso ma leggero, ed evitare di fare sport nei giorni con le temperature più alte.

Nel caso in cui ci si sentisse confusi e senza forze, bisogna subito intervenire con ghiaccio dietro al collo e sui polsi, bere un po’ d’acqua fresca e togliersi subito dal luogo in cui si è. Se sottovalutato il caldo porta alla morte e di anno in anno i numeri salgono a dismisura, per questo è bene essere informati a riguardo: c’è sempre un modo per salvarsi prima della tragedia.