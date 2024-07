Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: due grandi assenti, è polemica

Tutti parlano dei due “ingombranti” assenti al matrimonio di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser: perché non hanno partecipato alla festa?

Il 30 giugno 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati marito e moglie. E questo, ormai, lo sanno anche le pietre. La show-girl argentina ha sposato il suo amato dopo sette anni di fidanzamento. Tutti i giornali e i siti di gossip hanno seguito con interesse la cerimonia, sia per assistere al fatidico momento in cui la coppia ha pronunciato l’atteso “sì”, sia per vedere quali invitati VIP avrebbero partecipato al party organizzato in una location esclusiva in Toscana, tra i colli e i vigneti del Montalbano.

Sui social, in tanti hanno commentato il look di Cecilia. La ragazza è arrivata all’altare con un bell’abito confezionato da Armani. E il giudizio collettivo è stato più o meno positivo: l’argentina ha superato il difficile esame dell’abito bianco. L’attenzione, ovviamente, si è concentrata anche su Belen, la sorella di Cecilia, e sul suo look stranamente sobrio, anche se da tutti apprezzato come sofisticato.

Consumati i pareri estetici su vestiti, pettinature e compagnia bella, c’è chi si è dedicato a un’altra attività fondamentale: cercare di individuare le assenze eccellenti fra gli invitati. Si sa: ai matrimoni importanti, si discute più degli assenti che dei partecipanti.

Perché non c’erano Tizio e Caio? Non sono stati invitati dagli sposi oppure avevano altri impegni? Hanno evitato la festa? E perché? Tutte queste domande, durante e dopo il matrimonio fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono circolate a proposito di due grandi assenti.

I due grandi assenti al matrimonio di Cecilia Rodriguez: i retroscena

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti e innamorati nel 2017, all’interno della casa del Grande Fratello VIP, ed era scontato che tanti personaggi famosi partecipassero alle loro nozze. Dopo tanti anni di amore, finalmente i due innamorati hanno realizzato il loro sogno di sposarsi. Ora sono ufficialmente marito e moglie, eppure in tanti stanno già discutendo di un particolare accessorio riguardante le nozze. Ovvero l’assenza di alcuni invitati che si pensava non sarebbero mancati.

In Toscana non c’era per esempio Stefano De Martino, l’ex marito di Belen Rodriguez. Il gossip ha sempre sostenuto che non corresse troppo buon sangue fra il presentatore di Torre Annunziata e l’ex cognata. Le ragioni specifiche della sua non partecipazione, ovviamente, non sono state divulgate pubblicamente. In quanto padre del nipote della sposa, è difficile immaginare che non sia stato invitato.

Dunque è possibile che ci siano stati motivi personali o logistici a giustificare la sua assenza: era impegnato in altre cose. O, più probabilmente, ha capito che non era il caso di presentarsi alle nozze, anche perché il rapporto con l’ex Belen non sembra troppo disteso ultimamente.

Mancava anche Matteo Damante, che sulla carta dovrebbe essere un grande amico dello sposo. Mentre era presente Andrea Damante. Sembra comunque che tra Matteo e Ignazio, ultimamente, ci sarebbero stati dei conflitti personali.