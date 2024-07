Sono scattati gli aumenti sulle bollette della luce, ancora c’è una possibilità per risparmiare: ecco cosa devi fare subito

Nei giorni scorsi, l’introduzione del mercato libero dell’energia. Ecco come fare per non pagare molto di più in bolletta

Dall’1 luglio, la rivoluzione. Il mercato libero dell’energia rappresenta una delle trasformazioni più significative nel settore energetico italiano degli ultimi anni. Introdotto per incentivare la concorrenza e offrire maggiori vantaggi ai consumatori, il mercato libero dell’energia dovrebbe portate con sé una serie di opportunità, ma anche sfide. Questo passaggio, se non gestito correttamente, potrebbe portare a un serie di rincari in bolletta. Ecco come difendersi.

Rincari di cui, va detto, non se ne sente affatto il bisogno, dato che il settore dell’energia è stato, in questi mesi e in questi anni, tra i più colpiti dall’inflazione e, quindi, dagli aumenti. Non è un caso che, in passato, siano emersi anche una serie di trucchetti (alcuni dei quali piuttosto improbabili e grotteschi) per risparmiare sulle bollette di luce e gas.

Ora l’introduzione del mercato libero (per diverso tempo procrastinata) cambia tutto. Un passaggio che è parte di un processo di liberalizzazione volto a ridurre i monopoli e aumentare la competizione, con l’obiettivo finale di offrire prezzi più competitivi e servizi migliori. Attenzione, però, o rischiamo davvero di pagare tantissimo.

Mercato libero: come risparmiare

I fornitori nel mercato libero offrono una varietà di tariffe che possono essere personalizzate in base alle esigenze dei consumatori. E ci si augura che la concorrenza tra fornitori possa incentivare la trasparenza nei contratti e nelle tariffe, consentendo ai consumatori di fare scelte più informate.

Secondo il rincaro disposto da Arera, dal primo luglio ci sarà un aumento delle tariffe del 12%. Tutto questo, quindi è stimato in un aumento di 65,5 euro a livello annuale. Preliminarmente va detto che i soggetti più fragili potranno contare, fino all’aprile 2027 sul Servizio a Tutele Graduali, che offrirà significativi sconti in bolletta. Rientrano tra questi, per esempio, gli over 75. Un servizio che permette di risparmiare circa 113 euro all’anno.

E gli altri? Gli altri devono contattare i propri fornitori e, di fatto, contrattare un’offerta, per non vedere salire i propri importi rispetto al periodo del mercato tutelato. Il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di utilizzare i comparatori di tariffe online per valutare le diverse offerte disponibili e scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze. Dopo aver cambiato fornitore (o tariffa), è saggio monitorare attentamente le bollette per assicurarsi che i prezzi e i consumi siano in linea con quanto concordato.