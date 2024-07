“Questa sono io senza filtri”: ex opinionista dell’Isola dei Famosi zittisce gli haters

L’ex opinionista de L’Isola dei Famosi non ne può più degli haters sempre pronti a giudicare il suo aspetto: ora è pronta a mostrarsi senza filtri.

L’uso eccessivo dei filtri sui social ha di fatto già alterato il nostro concetto di bellezza: su Instagram e sugli altri social, tutti vogliono apparire perfetti, e per farlo sono disposti a offrire un’immagine posticcia di sé. La tendenza, che coinvolge non solo influencer e stelle dello spettacolo ma anche utenti comuni, conduce a derive preoccupanti. Da un lato si nega la realtà, promuovendo un ideale di bellezza che in sostanza non esiste. Dall’altro, il proliferare di immagini artefatte e filtrate modifica la percezione che l’essere umano ha di se stesso.

Tanti adolescenti non si piacciono, perché non riescono a vedersi gradevoli, cioè conformi ai nuovi innaturali modelli di bellezza promossi dai social. Ma in tanti si stanno stufando. Per questo capita che gli utenti dei social attacchino, più o meno lecitamente, quei vip e quelle influencer che fanno un uso eccessivo di filtri.

Dalla critica motivata all’attacco feroce e gratuito, il passo è breve. Anche un’ex opinionista dell’Isola dei Famosi, per esempio, ha subito attacchi dagli haters per la sua immagine sui social: l’accusa è che sia ormai troppo dipendente da filtri o troppo photoshoppata.

Parliamo di un’attrice e di una showgirl che ha appunto partecipato alla nona edizione del reality show L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista. Era il 2012 e lei era all’apice del suo successo. Ora è un po’ scomparsa, anche se continua a lavorare come conduttrice e opinionista, e soprattutto come influencer sui social.

Risposta agli haters dall’ex opinionista dell’Isola: eccola senza filtri

Si tratta di Laura Barriales, modella e showgirl spagnola classe 1982. Come indossatrice, in passato ha lavorato per noti brand come KIKO e Oxxy Jeans e ha partecipato a un noto spot della Vodafone. Nel 2006, cominciò a lavorare nella tv italiana come valletta di Carlo Conti ne I raccomandati, su Rai 1. Poi, nel 2018, ha partecipato come concorrente alla seconda edizione di Celebrity MasterChef Italia, classificandosi con un glorioso ultimo posto!

Da qualche anno vive nel Ticino, con l’imprenditore Fabio Cattaneo, e ha due figli: Melania e Romeo. Ha partecipato anche come attrice a delle fiction, come Capri, Squadra Mobile e Baciato dal sole. Si è fatta notare come opinionista sportiva e madrina della Juventus. E nel 2022 ha condotto la serata del Premio Gentleman Fair Play 2022.

Stanca delle troppe critiche ricevute sui social per i suoi post, dove secondo i follower usa troppi filtri, l’ex opinionista ha voluto caricare un video in cui si mostra in versione “modificata” e in “versione normale”, in abbigliamento da casa e poi dopo una doccia. E che dire? Laura è sempre bella, in tutte e due le versioni, con filtro e senza.