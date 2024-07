Ex Uomini e Donne rompe il silenzio dopo il terribile incidente del figlio – Video

Un’ex protagonista di “Uomini e donne” ha voluto dare un aggiornamento su un incidente avuto recentemente da suo figlio.

“Uomini e donne” va in onda con successo su Canale 5 ormai da più di vent’anni, forte di una roccoforte di telespettatori che si affezionano alle vicende dei protagonisti, ben felici di tornare in studio a distanza di tempo e di rivelare come siano cambiate le loro vite una volta abbandonato lo studio.

I social rappresentano inoltre uno strumento a cui attingere per saperne di più su quanto accade loro e arrivare anche ad avere contatti con chi ha fatto parte del trono over e di quello classico. Ed è proprio attraverso Instagram che una ex “dama” ha voluto dare un aggiornamento sulle condizioni di uno dei suoi figli, rimasto vittima recentemente di un grave incidente.

L’ex dama di “Uomini e donne” racconta l’incidente del figlio

Ma chi sarebbe l’ex dama di “Uomini e donne” che si è preoccupata a causa di un incidente avuto da uno dei suoi figli? Il riferimento è a Ursula Bennardo, che ha scelto di confidarsi con chi la segue su quanto accaduto, così da soddisfare anche la curiosità di tanti utenti che si erano preoccupati per lei e per il ragazzo.

“Ragazze, sono super felicissima, quindi volevo condividere con voi questa mia felicità perché, come mi aspettavo, è andato tutto bene – ha detto nel video pubblicato sul suo profilo social -. Alessandro potrà iniziare a camminare, ovviamente non tantissimo, poco per volta, non per tantissimo tempo. Dovrà quindi ancora continuare a riposare e fare accertamenti, ma finalmente non dovrà stare più immobile su un letto o su un divano h24. Non potete quindi immaginare la sua felicità, ovviamente anche la nostra e di tutti. Volevo dirvi che sono super super felice”.

Sapere che la ripresa, seppure lenta, sia possibile per il ragazzo rappresenta certamente un motivo di sollievo per la donna, che come ogni mamma ha vissuto momenti di forte ansia. Questo non può che essere importante, soprattutto perché Ursula è reduce da una fase complessa che ha coinvolto la sua vita privata e culminata con la separazione da Sossio Aruta, che aveva conosciuto proprio a “Uomini e donne” nel 2021, da cui ha avuto una figlia, Bianca.

I due si sono detti addio non senza polemiche e recriminazioni, soprattutto da parte dell’ex calciatore (era diventato noto grazie al talent show “Campioni – Il sogno”), ma oggi sono desiderosi, anche se con fatica, di ritrovare la serenità e di pensare innnanzitutto al bene della loro bimba.