Stranger Things 5, il primo spoiler rivela l’attesa notizia: questa sarà la svolta nella nuova stagione

Stranger Things 5, arrivano nuovi dettagli sulla serie: svelata la notizia attesissima da tutti quanti i fan.

Ormai da anni, Stranger Things è una delle serie più popolari non soltanto riguardo il catalogo di Netflix, ma di tutte le piattaforme streaming; con la sua trama avvincente e la bravura degli attori, di stagione in stagione, ha saputo conquistare tutti.

Archiviata la quarta stagione, c’è davvero grandissima attesa per la quinta, anche se la strada della produzione dei nuovi episodi sembra essere lunga e tortuosa; c’è ancora da attendere, ma i fan di tutto il mondo possono consolarsi con le notizie che via via arriveranno, sia riguardo la trama sia per quanto riguarda lo status della produzione.

Su quest’ultimo aspetto, di recente, è intervenuta una delle attrici più amate, nonostante non abbia rivelato buone notizie: ecco cosa ha svelato, nuovi dettagli arriveranno nel corso dei prossimi mesi ma, al momento (sebbene le aspettative siano altissime) sembra ci sia da aspettare ancora molto tempo prima di vedere i nuovi episodi in streaming.

Stranger Things 5, arrivano i primi dettagli sui nuovi episodi: i retroscena dall’attrice nella nuova intervista

A rivelare alcuni dettagli in merito alla produzione della quinta stagione di Stranger Things ci ha pensato direttamente un’attrice del cast, Maya Hawke, che nella serie interpreta Robin. Stando a quanto rivelato dalla Hawke al podcast Podcrushed (e ripreso anche da comingsoon.it) la nuova stagione sarà molto elaborata.

Per questo, gli attori di Stranger Things saranno impegnati sul set almeno fino alla fine dell’anno; questo significa che, tutti i fan, dovranno ancora attendere a lungo prima di vedere gli episodi disponibili in streaming su Netflix. L’attesa dovrebbe però valerne la pena, considerando come gli episodi saranno molto, molto elaborati.

“Stiamo facendo praticamente 8 film” ha spiegato l’attrice, commentando quello che dovranno attendersi gli spettatori; una stagione decisamente intensa, pronta a proporre tantissimo spettacolo in streaming su Netflix. Gli episodi saranno praticamente parte di un film, come aveva svelato il regista e produttore Shawn Levy a Total Film qualche tempo fa: “È una narrazione cinematografica importante, molto importante, che solo per caso chiamiamo serie TV. Stranger Things 5 ​​è grande quanto tutti i film più grandi che vediamo” aveva sottolineato Levy nell’intervista. Staremo a vedere.