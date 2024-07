Grande Fratello 2024: dopo Perla e Mirko, un’altra coppia di ex tra i concorrenti

Dopo Perla Vatiero e Mirko Brunetti, al Grande Fratello 2024 potrebbe fare ingresso un’altra coppia di ex. Ecco di chi si tratta.

Nella scorsa edizione del Grande Fratello parteciparono i due ex fidanzati Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due si erano lasciati dopo Temptation Island perché Mirko aveva preferito continuare la sua relazione con Greta Rossetti, conosciuta appunto nel villaggio.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, c’è stato un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko, che ora stanno di nuovo insieme. Probabilmente anche al Grande Fratello 2024 parteciperà una coppia di ex fidanzati, ma non si ancora quale epilogo potrà avere la loro relazione. Ecco di chi si tratta.

La coppia di ex tra i concorrenti del Grande Fratello 2024

Dopo Perla e Mirko della scorsa edizione, al Grande Fratello 2024 potrebbe entrare un’altra coppia di ex fidanzati.

Si tratterebbe in particolare dell’ex concorrente di Masterchef Italia Federico Chimirri, che ha avuto una relazione con Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice (di Lorenzo Riccardi) ed ex tronista di Uomini e Donne. Dopo il suo percorso nel programma condotto da Maria De Filippi, la ragazza scelse Manuel Galiano ma i due rimasero insieme solo per poco tempo.

In seguito la Cavaglià ha avuto altre relazioni, fra cui quella con Federico Chimirri che, a sua volta, non è un volto sconosciuto agli amanti di Uomini e Donne, dato che corteggiò Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Ora, secondo le indiscrezioni, il ragazzo sarebbe stato contattato per partecipare al Grande Fratello 2024 e avrebbe superato i primi passaggi.

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, nella casa più spiata d’Italia potrebbe entrare anche l’ex fidanzata di Federico, vale a dire Giulia Cavaglià che in passato ha provato a partecipare al reality. Venza ha così commentato la possibile notizia dell’ingresso di entrambi gli ex fidanzati nella casa: “È in contatto anche lei per entrare al GF! E se entra lui, lei entrerà dopo! Ovviamente fanno gli gnorri… ma noi sappiamo sempre tutto”.

Evidentemente Giulia e Federico non si stanno sbilanciando e non stanno rivelando nulla ma sembra certo che entrambi saranno concorrenti del Grande Fratello 2024. E se così dovesse accadere, in tanti non vedono l’ora di capire come evolverà la loro relazione: se saranno indifferenti l’uno con l’altra o se ci sarà un ritorno di fiamma come è avvenuto fra Perla e Mirko nella scorsa edizione.