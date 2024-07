Endless Love, Zeynep fuori dal set: lo scatto senza trucco lascia a bocca aperta

Fuori dal set di Endless Love Zeynep si mostra in versione acqua e sapone e manda il web totalmente in tilt, è bella da togliere il fiato.

Da quando è approdata su Canale 5 lo scorso marzo Endless Love sta riscuotendo un incredibile successo in termini di ascolti. Puntata dopo puntata, infatti, tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà. Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, novità e colpi di scena non mancano mai.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà tra Nihan e Kemal, se i due riusciranno a vivere liberamente il loro amore dopo aver lottato a lungo contro Emir. A causa dei ricatti del marito la Sezin ha dovuto dire addio al suo grande amore ed è costretta a fingere di essere felice al suo fianco, in famiglia però sono tutti a conoscenza del fatto che il loro matrimonio non sia reale. Tra i protagonisti dell’amatissima soap turca c’è anche Zeynep, che veste i panni della sorella di Kemal.

Le sue vicende si sono intrecciate pericolosamente con quelle dello spietato imprenditore, lui dopo averla sedotta le ha confessato di averla solo usata per fare del male a suo fratello. Innamorata di Emir la Soydere ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Ozan solo per vendicarsi di Kozcuoğlu.

Senza trucco ‘Zeynep’ di Endless Love è favolosa, la foto incanta i fan

È Hazal Filiz Küçükköseb l’attrice che interpreta il ruolo di Zeynep nell’amatissima soap opera turca. Grazie alla sua strepitosa bellezza oltre ad essere una talentuosa attrice è anche una modella ed è molto apprezzata e seguita sui social. Sul suo profilo Instagram conta 3,3milioni di follower, questi non fanno che riempirla di apprezzamenti e like.

La splendida attrice ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione nel 2009 nella serie Deniz Yıldızı. Sul set ha conosciuto Tuan Tunalı, i due si sono innamorati e sono convolati a nozze nel 2014, dopo quattro anni però si sono detti addio. Sui social non lascia trapelare praticamente nulla sulla sua sfera sentimentale, spesso però condivide la sua quotidianità con i suoi seguaci.

Un vecchio post del 2020 ritrae Hazal Filiz Küçükköseb in versione acqua e sapone, anche senza trucco è bella da svenire a ha lasciato tutti senza parole. Tutte le volte che si mostra fa girare la testa ai suoi affezionati e tantissimi fan, questi non perdono occasione per farle notare quanto sia spettacolare.